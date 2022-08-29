Кабмін збільшить розмір компенсації за прихисток переселенців: яку суму виплатять

Українці за безкоштовно надане житло переселенцям отримуватимуть від держави підвищену компенсацію за кожну прийняту людину.

Кабінет міністрів удвічі збільшить має намір удвічі збільшити розмір компенсації тим людям, які дали притулок у себе для внутрішніх переселенців. Про це заявила віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук у процесі брифінгу в Миколаєві.

Вона пояснила, що зараз тривають обговорення про зміни до відповідних постанов Кабміну щодо внесення змін до програми "Прихисток".

"У межах програми виплачуватимуть не 450, а 900 грн компенсації від держави, якщо люди розмістили у себе чергових переселенців", — розповіла Ірина Верещук.

Як отримати компенсацію за прихисток вимушених переселенців

Щоб отримати компенсацію за комунальні послуги за притулок у себе переселенців, державі потрібно повідомити про це. Зробити це можна трьома способами:

звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію;

подати інформацію через сайт "Прихисток";

подати інформацію через програму "Дія".

Реєстр житлового фонду, доступного для розміщення ВПО, формують органи місцевого самоврядування, але поселення відбувається лише за згодою власників житла.

Які документи потрібно подавати

документ, що засвідчує особу;

документ, що підтверджує право власності чи користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника;

копії паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи та реєстраційних номерів облікових карток платників податків ВПО.

Раніше Фокус писав, що деяким вимушеним внутрішнім переселенцям дозволили повторно подати заяви на виплати. Зробити це потрібно до жовтня. Йдеться про тих, хто вже подавав заявки до Дії до 30 квітня, але так і не отримав матеріальну допомогу.

Тим часом у Польщі виплатять нову фінансову допомогу українським жінкам і дітям, які постраждали через вторгнення Росії в Україну. Фінансову підтримку нададуть дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну, та жінкам, яких звільнили з полону російських окупантів.