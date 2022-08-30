Бюджет Украины снова пересмотрят: дефицит превысит 1,1 трлн грн

По информации народного депутата, объем дефицита бюджета вырастет почти в шесть раз, чем планировалось до войны.

Показатель плановых государственных заимствований может увеличиться на 919,6 млрд грн, если депутаты утвердят кредит для "Нафтогаза" на закупку газа. Об этом заявил замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, объем дефицита бюджета вырастет почти в шесть раз, чем планировалось до войны. Так, плановые государственные заимствования могут увеличиться до 1,488 трлн грн. При этом предельный объем дефицита государственного бюджета вырастет до 1,106 трлн грн — в 5,9 раза больше, чем планировалось в первом варианте бюджета на 2022 год. Увеличится и объем государственного долга — до 3,64 трлн грн. Рост – на 33,7% с начала 2022-го.

"Рада с начала войны уже много раз (и еще будет) меняла бюджет в части финансирования расходов. Всегда за счет заимствований", – отметил депутат.

Ярослав Железняк добавил, что изменения в бюджет по поводу заимствований будут вноситься уже в шестой раз с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Напомним, 29 августа 2022 года стало известно, что норвежское правительство планирует выделить Украине 200 млн долларов на закупку природного газа. Эти деньги являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи нашей стране в размере 1 млрд долларов.

Ранее экономист Алексей Кущ в своей колонке для Фокуса объяснил проблему бюджетного дефицита и то, почему война — уникальное время для проведения самых фантастических налоговых реформ.

Также Фокус писал, что в Украине скоро могут вернуться акцизы на автомобильное топливо. Планируется, что акцизом в 100 евро за 1000 л будут облагать только бензин и дизель, а для газа "планку" уменьшат до 52 евро.