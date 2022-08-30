Бюджет України знову переглянуть: дефіцит перевищить 1,1 трлн

За інформацією народного депутата, обсяг дефіциту бюджету зросте майже у шість разів, ніж планувалося до війни.

Показник планових державних запозичень може збільшитись на 919,6 млрд грн, якщо депутати затвердять кредит для "Нафтогазу" на закупівлю газу. Про це заявив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, обсяг дефіциту бюджету зросте майже у шість разів, ніж планувалося до війни. Так, планові державні запозичення можуть збільшитись до 1,488 трлн грн. Водночас граничний обсяг дефіциту державного бюджету зросте до 1,106 трлн грн — у 5,9 раза більше, ніж планувалося у першому варіанті бюджету на 2022 рік. Збільшиться і обсяг державного боргу — до 3,64 трлн грн. Ріст — на 33,7% із початку 2022.

"Рада з початку війни вже багато разів (і ще буде) змінювала бюджет у частині фінансування видатків. Завжди коштом запозичень", — зазначив депутат.

Ярослав Железняк додав, що зміни до бюджету щодо запозичень вноситимуться вже вшосте з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Нагадаємо, 29 серпня 2022 року стало відомо, що норвезький уряд планує виділити Україні 200 млн доларів на закупівлю природного газу. Ці гроші є частиною раніше оголошеного норвезького пакета допомоги нашій країні у розмірі 1 млрд доларів.

Раніше економіст Олексій Кущ у своїй колонці для Фокусу пояснив проблему бюджетного дефіциту і те, чому війна є унікальним часом для проведення найфантастичніших податкових реформ.

Також Фокус писав, що в Україні скоро можуть повернутися акцизи на автомобільне паливо. Планується, що акцизом у 100 євро за 1000 л обкладатимуть лише бензин та дизель, а для газу "планку" зменшать до 52 євро.