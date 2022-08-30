Спишут на войну: Кабмин разрешил аграриям не отдавать госпомощь за уничтоженные РФ зернохранилища и животных

Для этого аграриям нужно будет документально подтвердить факт гибели/разрушения биологических активов или зернохранилищ

Украинским аграриям разрешили не возвращать средства, которые выделялись им в рамках программ государственной поддержки животноводства и строительства элеваторов, если эти активы были уничтожены в результате военных (боевых) действий входе вторжения российских войск в Украину. Об этом сказано в постановлении Кабинета Министров № 960 от 27 августа 2022 года.

Отмечается, что активы можно будет не возвращать государству, если предприятие или сельхозпроизводитель сможет документально подтвердить факт гибели/разрушения биологических активов или зернохранилищ. Для этого аграрий должен владеть документами по учету долгосрочных и текущих биологических активов в сельхозпредприятиях и/или составленным в установленном порядке документом об обследовании объекта, поврежденного в результате военной агрессии России.

Когда аграрии освобождаются от возвращения бюджетных денег из-за агрессии РФ:

уменьшение поголовья закупленных племенных животных, коз, овец или приращенного поголовья коров собственного воспроизводства, за которые были получены бюджетные средства;

выбытие из стада отдельных животных, за которые были получены бюджетные средства, по причинам приобретения болезни, что делает невозможным получение от нее основного вида продукции;

невозможность использования по целевому назначению объекта и/или объекта по хранению и переработке зерна, стоимость которого была частично возмещена, в связи с утратой, уничтожением или повреждением такого объекта.

Как ранее писал Фокус, Швейцария выделила 2,5 млн швейцарских франков (около 100 млн грн) для поддержки украинских хозяйств по производству молока в пострадавших от боевых действий регионах. Эти деньги будут направлены хозяйствам в Черниговской, Киевской и Сумской областях. Само финансирование происходит в рамках проекта по улучшению доступа украинцев к качественным молочным продуктам путем обеспечения гигиены доения.

Также Фокус в своей статье детально рассказывал, что нужно делать украинцам, если имущество уничтожила война, а долг перед кредиторами остался.