Спишуть на війну: Кабмін дозволив аграріям не віддавати держдопомогу за знищені РФ зерносховища та тварин

Для цього аграріям потрібно буде документально підтвердити факт загибелі/руйнування біологічних активів або зерносховищ.

Українським аграріям дозволили не повертати кошти, що виділялися їм у межах програм державної підтримки тваринництва та будівництва елеваторів, якщо ці активи були знищені внаслідок воєнних (бойових) дій під час вторгнення російських військ в Україну. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 960 від 27 серпня 2022 року.

Зазначається, що активи можна буде не повертати державі, якщо підприємство чи сільгоспвиробник зможе документально підтвердити факт загибелі/руйнування біологічних активів чи зерносховищ. Для цього аграрій повинен володіти документами щодо обліку довгострокових і поточних біологічних активів у сільгосппідприємствах та/або складеним у встановленому порядку документом про обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок військової агресії Росії.

Коли аграрії звільняються від повернення бюджетних грошей через агресію РФ:

зменшення поголів'я закуплених племінних тварин, кіз, овець або прирощеного поголів'я корів власного відтворення, за які було отримано бюджетні кошти;

вибуття зі стада окремих тварин, за які були отримані бюджетні кошти, з причин придбання хвороби, що унеможливлює отримання від неї основного виду продукції;

неможливість використання за цільовим призначенням об'єкта та/або об'єкта зберігання та переробки зерна, вартість якого була частково відшкодована, у зв'язку з втратою, знищенням або пошкодженням такого об'єкта.

Як раніше писав Фокус, Швейцарія виділила 2,5 млн швейцарських франків (приблизно 100 млн грн) для підтримки українських господарств із виробництва молока в регіонах, що постраждали від бойових дій. Ці гроші будуть спрямовані господарствам у Чернігівській, Київській і Сумській областях. Саме фінансування відбувається у межах проєкту щодо покращення доступу українців до якісних молочних продуктів шляхом забезпечення гігієни доїння.

Також Фокус у своїй статті детально розповідав, що треба робити українцям, якщо майно знищила війна, а борг перед кредиторами залишився.