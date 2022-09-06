В Киеве хотят выкупить банк-банкрот и создать свое учреждение: в КГГА объяснили зачем

Киевские власти рассчитывают, что Муниципальный банк станет надежным инструментом для проектного финансирования и работы с международными финансовыми организациями.

В Киеве задумались над созданием Муниципального банка и хотят подать заявку на участие в открытом конкурсе на вывод с рынка неплатежеспособного банка "Сич". Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города", – отметил чиновник.

Столичные власти рассчитывают, что Муниципальный банк станет надежным инструментом для проектного финансирования и работы с международными финансовыми организациями, иностранными инвестпартнерами. Для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом. Также с помощью Муниципального банка в Киеве хотят оптимизировать финансы города и сэкономить средства киевлян.

Продажа банка городу, по словам Николая Поворозника — самое оптимальное решением в текущей ситуации, имеющей значительные социальные и экономические преимущества:

появится возможность сохранить рабочие места

выполнять в полном объеме обязательства перед бизнесом и вкладчиками банка.

Напомним, в 2016 году банкротом был признан банк "Хрещатик", ключевыми владельцами которого были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, КГГА с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%. Банк был одним из участников социального проекта Киевского городского совета под названием "Карточка киевлянина". И в нем размещались счета и производились платежи большинства столичных коммунальных предприятий. Банк "Хрещатик" появился на украинском финансовом рынке еще в 1993 году и был в двадцатке крупнейших банков по объему активов.

Вскоре Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявлял, что владельцы и руководство банка "Хрещатик", используя различные схемы, вывели из банка активы на сумму минимум 3 млрд грн.

Напомним, что банк "Січ", на базе которого КГГА хочет создать Муниципальный банк, был признан неплатежеспособным 9 августа 2022 года. Как сообщали в Нацбанке, причина отнесения банка к категории неплатежеспособных – невозврат банком в установленный срок кредитов рефинансирования, предоставленных ему Нацбанком.