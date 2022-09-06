У Києві хочуть викупити банк-банкрут і створити свою установу: у КМДА пояснили навіщо

Київська влада розраховує, що Муніципальний банк стане надійним інструментом для проєктного фінансування та роботи з міжнародними фінансовими організаціями.

У Києві замислилися над створенням Муніципального банку та хочуть подати заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку "Січ". Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва — для подальшого перетворення його на універсальний фінансовий інструмент міста", — зазначив чиновник.

Столична влада розраховує, що Муніципальний банк стане надійним інструментом для проєктного фінансування та роботи з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвестпартнерами. Для фінансування робіт із відновлення інфраструктури міста й економіки загалом. Також за допомогою Муніципального банку в Києві хочуть оптимізувати фінанси міста й заощадити кошти киян.

Продаж банку місту, за словами Миколи Поворозника, — найоптимальніше рішення в поточній ситуації, що має значні соціальні й економічні переваги:

з'явиться можливість зберегти робочі місця

виконувати в повному обсязі зобов'язання перед бізнесом і вкладниками банку.

Нагадаємо, у 2016 році банкрутом визнали банк "Хрещатик", ключовими власниками якого були громадянин України Андрій Іванов із часткою 37%, КМДА з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко з часткою 24%. Банк був одним із учасників соціального проєкту Київської міської ради під назвою "Картка киянина". І в ньому розміщувалися рахунки та проводились платежі більшості столичних комунальних підприємств. Банк "Хрещатик" з'явився на українському фінансовому ринку ще 1993 року та був у двадцятці найбільших банків за обсягом активів.

Незабаром Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявляв, що власники та керівництво банку "Хрещатик", використовуючи різні схеми, вивели з банку активи на суму щонайменше 3 млрд грн.

Нагадаємо, що банк "Січ", на базі якого КМДА хоче створити Муніципальний банк, визнали неплатоспроможним 9 серпня 2022 року. Як повідомляли в Нацбанку, причина віднесення банку до категорії неплатоспроможних — неповернення банком у встановлений термін кредитів рефінансування, наданих йому Нацбанком.