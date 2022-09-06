Взять кредит и отказаться: как избавиться от ранее оформленного займа

Перед подписанием кредитного договора нужно внимательно его перечитать: в нем может быть важный пункт, который поможет избавиться от кредита, если необходимость в займе отпала.

У любого человека может возникнуть ситуация, когда ранее оформленный кредит становится неактуальным. Тогда у вас есть право отказаться от кредитного займа, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Как отказаться от кредита?

Согласно Закону Украины "О потребительском кредитовании", заемщик может взять кредит и отказаться от кредитного договора без объяснения причин в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но перед подписанием договора внимательно читайте документ: пункт о разрыве договоренностей должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением. Далее нужно связаться с нужным вам финучреждением и написать заявление-отказ. С вас потребуют вернуть кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренными условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.

Еще одна возможность отказаться от кредита — оформить реструктуризацию, когда кредитные условия меняются на более лояльные для заемщика с учетом его финансового состояния. Так у клиентов финансового учреждения появляется возможность оплачивать кредит. Преимущества реструктуризации:

кредитная история не будет ухудшаться;

ежемесячный платеж по кредиту, как правило, становится меньшим;

кредитор не будет начислять штрафы, если вы воспользовались реструктуризацией и нет просроченной задолженности.

Какие могут быть условия реструктуризации:

продление срока использования кредита и уменьшение ежемесячного платежа.

отмена пеней и штрафных санкций;

списание части долга;

в отдельных случаях банк может идти на другие условия реструктуризации, например заемщик досрочно платит 10–15% долга, после чего финансовое учреждение соглашается снизить процентную ставку.

Чтобы оформить реструктуризацию, необходимо обратиться в финансовое учреждение с официальным заявлением о реструктуризации.

Напомним, что в июле 2022 года Верховная Рада запретила коллекторам требовать долги у военных, бойцов территориальной обороны, волонтеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В проекте закона сказано, что кредиторы, в частности, должны:

не взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, который сообщил о принадлежности к одной из категорий;

не взаимодействовать по собственной инициативе с близкими лицами, представителем, наследником, поручителем или имущественным поручителем потребителя.

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