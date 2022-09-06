Взяти кредит і відмовитися: як позбутися раніше оформленої позики

Перед підписанням кредитного договору потрібно уважно його перечитати: у ньому може бути важливий пункт, який допоможе позбутися кредиту, якщо потреба в позиці відпала.

У будь-якої людини може виникнути ситуація, коли раніше оформлений кредит стає неактуальним. Тоді у вас є право відмовитися від кредитної позики, повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Як відмовитися від кредиту?

Згідно із Законом України "Про споживче кредитування", позичальник може взяти кредит і відмовитися від кредитного договору без пояснення причин протягом 14 календарних днів із дати оформлення. Але перед підписанням договору уважно читайте документ: пункт про розірвання домовленостей має бути передбачений у договорі з фінансовою установою. Далі потрібно зв'язатися з потрібною вам фінустановою та написати заяву-відмову. З вас вимагатимуть повернути кредитні кошти разом із відсотками за користування, передбаченими умовами кредиту, протягом 7 днів після відмови.

Ще одна можливість відмовитися від кредиту — оформити реструктуризацію, коли кредитні умови змінюються на лояльніші для позичальника з урахуванням його фінансового стану. Так, у клієнтів фінансової установи з'являється можливість оплачувати кредит. Переваги реструктуризації:

кредитна історія не погіршуватиметься;

щомісячний платіж за кредитом, як правило, стає меншим;

кредитор не нараховуватиме штрафи, якщо ви скористалися реструктуризацією і немає простроченої заборгованості.

Які можуть бути умови реструктуризації:

продовження терміну використання кредиту й зменшення щомісячного платежу;

скасування пені та штрафних санкцій;

списання частини боргу;

в окремих випадках банк може йти на інші умови реструктуризації, наприклад, позичальник достроково сплачує 10–15% боргу, після чого фінансова установа погоджується знизити відсоткову ставку.

Щоб оформити реструктуризацію, необхідно звернутися до фінансової установи з офіційною заявою про реструктуризацію.

Нагадаємо, що в липні 2022 року Верховна Рада заборонила колекторам вимагати борги у військових, бійців територіальної оборони, волонтерів і внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У проєкті закону сказано, що кредитори, зокрема, повинні:

не взаємодіяти з власної ініціативи зі споживачем, який повідомив про належність до однієї з категорій;

не взаємодіяти з власної ініціативи з близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем чи майновим поручителем споживача.

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