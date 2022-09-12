Доигрались: Кабмин предлагает ввести санкции против компаний в сфере азартных игр
Речь идет о 38 компаниях из России, которые продолжают работать на территории Украины во время войны.
В Украине могут ввести санкции против российских компаний, которые работают в сфере азартных игор и лотерей. Предложения Кабмина будет рассматривать СНБО, говорится в распоряжении правительства №797 от 7 сентября.
Речь идет о 38 компаниях из России, которые продолжают работать на территории Украины во время войны. В распоряжении предлагается ввести против руководителей этих компаний санкции на следующие пять лет В частности, хотят применить к:
- АО "СпортБет";
- ООО "Пятигорский ипподром";
- ООО "Ф.О.Н.";
- ООО "Фортуна";
- ООО "ПМБК";
- ООО "Управляющая компания НКС";
- ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА" "ПАРИ";
- ООО "Атлантик-М";
- ООО "БЕТРИНГ";
- ООО "РУС-ТЕЛЕТОТ";
- ООО "БК "Марафон";
- ООО "Фирма "СТОМ";
- ООО "САНТОРИН";
- ООО "Букмекер Паб";
- ООО " Инвест Гарант";
- ООО "Панорама";
- ООО "ЛЕОН";
- ООО "БЕТ.РУ";
- ООО "МЕЛОФОН";
- ООО "БК" Олимп";
- ООО "ФОНКОР";
- ООО "Голден Бет";
- ООО "СПОРТРАДАР";
- ООО "Стар Бет";
- ООО "Инвестиционная компания "Центр";
- АО "Росиподромы";
- ООО "СПОРТЛОТО";
- АО "Государственные спортивные лотереи";
- ООО "Спортивные лотереи";
- ООО "АЛТАЙ ПЭЛАС",
- ООО "Невеленд";
- ООО "Юни Гейминг Компани";
- ООО "ДОМЕЙН";
- ООО "Джи1Интертейнмент";
- ООО "Даймонд Форчун";
- ООО "ПЕРС";
- НАТ "Шамбала";
- ООО НКО "Мобильная карта".
Напомним, недавно российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции, о чем пишет The Wall Street Journal.
Ранее Фокус писал, что Ермак рассказал, как обстоят дела с планом санкций против РФ. По его словам, неправильно, чтобы жены российских солдат, которые говорят им насиловать украинок, спокойно ездили отдыхать в европейские страны.