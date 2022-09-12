Доигрались: Кабмин предлагает ввести санкции против компаний в сфере азартных игр

Речь идет о 38 компаниях из России, которые продолжают работать на территории Украины во время войны.

В Украине могут ввести санкции против российских компаний, которые работают в сфере азартных игор и лотерей. Предложения Кабмина будет рассматривать СНБО, говорится в распоряжении правительства №797 от 7 сентября.

Речь идет о 38 компаниях из России, которые продолжают работать на территории Украины во время войны. В распоряжении предлагается ввести против руководителей этих компаний санкции на следующие пять лет В частности, хотят применить к:

АО "СпортБет";

ООО "Пятигорский ипподром";

ООО "Ф.О.Н.";

ООО "Фортуна";

ООО "ПМБК";

ООО "Управляющая компания НКС";

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА" "ПАРИ";

ООО "Атлантик-М";

ООО "БЕТРИНГ";

ООО "РУС-ТЕЛЕТОТ";

ООО "БК "Марафон";

ООО "Фирма "СТОМ";

ООО "САНТОРИН";

ООО "Букмекер Паб";

ООО " Инвест Гарант";

ООО "Панорама";

ООО "ЛЕОН";

ООО "БЕТ.РУ";

ООО "МЕЛОФОН";

ООО "БК" Олимп";

ООО "ФОНКОР";

ООО "Голден Бет";

ООО "СПОРТРАДАР";

ООО "Стар Бет";

ООО "Инвестиционная компания "Центр";

АО "Росиподромы";

ООО "СПОРТЛОТО";

АО "Государственные спортивные лотереи";

ООО "Спортивные лотереи";

ООО "АЛТАЙ ПЭЛАС",

ООО "Невеленд";

ООО "Юни Гейминг Компани";

ООО "ДОМЕЙН";

ООО "Джи1Интертейнмент";

ООО "Даймонд Форчун";

ООО "ПЕРС";

НАТ "Шамбала";

ООО НКО "Мобильная карта".

Напомним, недавно российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции, о чем пишет The Wall Street Journal.

Ранее Фокус писал, что Ермак рассказал, как обстоят дела с планом санкций против РФ. По его словам, неправильно, чтобы жены российских солдат, которые говорят им насиловать украинок, спокойно ездили отдыхать в европейские страны.