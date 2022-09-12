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Экономика

Доигрались: Кабмин предлагает ввести санкции против компаний в сфере азартных игр

санкции россия украина кабмин
Фото: Getty Images

Речь идет о 38 компаниях из России, которые продолжают работать на территории Украины во время войны.

В Украине могут ввести санкции против российских компаний, которые работают в сфере азартных игор и лотерей. Предложения Кабмина будет рассматривать СНБО, говорится в распоряжении правительства №797 от 7 сентября.

Речь идет о 38 компаниях из России, которые продолжают работать на территории Украины во время войны. В распоряжении предлагается ввести против руководителей этих компаний санкции на следующие пять лет В частности, хотят применить к:

  • АО "СпортБет";
  • ООО "Пятигорский ипподром";
  • ООО "Ф.О.Н.";
  • ООО "Фортуна";
  • ООО "ПМБК";
  • ООО "Управляющая компания НКС";
  • ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА" "ПАРИ";
  • ООО "Атлантик-М";
  • ООО "БЕТРИНГ";
  • ООО "РУС-ТЕЛЕТОТ";
  • ООО "БК "Марафон";
  • ООО "Фирма "СТОМ";
  • ООО "САНТОРИН";
  • ООО "Букмекер Паб";
  • ООО " Инвест Гарант";
  • ООО "Панорама";
  • ООО "ЛЕОН";
  • ООО "БЕТ.РУ";
  • ООО "МЕЛОФОН";
  • ООО "БК" Олимп";
  • ООО "ФОНКОР";
  • ООО "Голден Бет";
  • ООО "СПОРТРАДАР";
  • ООО "Стар Бет";
  • ООО "Инвестиционная компания "Центр";
  • АО "Росиподромы";
  • ООО "СПОРТЛОТО";
  • АО "Государственные спортивные лотереи";
  • ООО "Спортивные лотереи";
  • ООО "АЛТАЙ ПЭЛАС",
  • ООО "Невеленд";
  • ООО "Юни Гейминг Компани";
  • ООО "ДОМЕЙН";
  • ООО "Джи1Интертейнмент";
  • ООО "Даймонд Форчун";
  • ООО "ПЕРС";
  • НАТ "Шамбала";
  • ООО НКО "Мобильная карта".

Напомним, недавно российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции, о чем пишет The Wall Street Journal.

Ранее Фокус писал, что Ермак рассказал, как обстоят дела с планом санкций против РФ. По его словам, неправильно, чтобы жены российских солдат, которые говорят им насиловать украинок, спокойно ездили отдыхать в европейские страны.