Догралися: Кабмін пропонує запровадити санкції проти компаній у сфері азартних ігор
Йдеться про 38 компаній із Росії, які продовжують працювати на території України під час війни.
В Україні можуть запровадити санкції проти російських компаній, які працюють у сфері азартних ігор та лотерей. Пропозиції Кабміну розглядатиме РНБО, йдеться у розпорядженні уряду №797 від 7 вересня.
Йдеться про 38 компаній із Росії, які продовжують працювати на території України під час війни. У розпорядженні пропонується ввести проти керівників цих компаній санкції на наступні п'ять років. Зокрема, хочуть застосувати до:
- АТ "СпортБет";
- ТОВ "П'ятигорський іподром";
- ТОВ "Ф.О.М.";
- ТОВ "Фортуна";
- ТОВ "ПМБК";
- ТОВ "Керуюча компанія НКС";
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОНТОРА" "ПАРІ";
- ТОВ "Атлантік-М";
- ТОВ "БЕТРІНГ";
- ТОВ "РУС-ТЕЛЕТОТ";
- ТОВ "БК "Марафон";
- ТОВ "Фірма "СТОМ";
- ТОВ "Санторін";
- ТОВ "Букмекер Паб";
- ТОВ "Інвест Гарант";
- ТОВ "Панорама";
- ТОВ "ЛЕОН";
- ТОВ "БЕТ.РУ";
- ТОВ "МЕЛОФОН";
- ТОВ "БК "Олімп";
- ТОВ "ФОНКОР";
- ТОВ "Голден Бет";
- ТОВ "СПОРТРАДАР";
- ТОВ "Стар Бет";
- ТОВ "Інвестиційна компанія "Центр";
- АТ "Росіподроми";
- ТОВ "СПОРТЛОТО";
- АТ "Державні спортивні лотереї";
- ТОВ "Спортивні лотереї";
- ТОВ "АЛТАЙ ПЕЛАС",
- ТОВ "Невеленд";
- ТОВ "Юні Геймінг Компані";
- ТОВ "ДОМЕЙН";
- ТОВ "Джі1Інтертейнмент";
- ТОВ "Даймонд Форчун";
- ТОВ "ПЕРС";
- НАТ "Шамбала";
- ТОВ НКО "Мобільна картка".
Нагадаємо, нещодавно російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 мільярд доларів свого особистого статку в українську філію "Альфа-банку", співзасновником якої він є. За словами людей, знайомих із цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції, про що пише The Wall Street Journal.
Раніше Фокус писав, що Єрмак розповів, як справи з планом санкцій проти РФ. За його словами, неправильно, щоб дружини російських солдатів, які кажуть їм ґвалтувати українок, спокійно їздили відпочивати до європейських країн.