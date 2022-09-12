Догралися: Кабмін пропонує запровадити санкції проти компаній у сфері азартних ігор

Йдеться про 38 компаній із Росії, які продовжують працювати на території України під час війни.

В Україні можуть запровадити санкції проти російських компаній, які працюють у сфері азартних ігор та лотерей. Пропозиції Кабміну розглядатиме РНБО, йдеться у розпорядженні уряду №797 від 7 вересня.

Йдеться про 38 компаній із Росії, які продовжують працювати на території України під час війни. У розпорядженні пропонується ввести проти керівників цих компаній санкції на наступні п'ять років. Зокрема, хочуть застосувати до:

АТ "СпортБет";

ТОВ "П'ятигорський іподром";

ТОВ "Ф.О.М.";

ТОВ "Фортуна";

ТОВ "ПМБК";

ТОВ "Керуюча компанія НКС";

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОНТОРА" "ПАРІ";

ТОВ "Атлантік-М";

ТОВ "БЕТРІНГ";

ТОВ "РУС-ТЕЛЕТОТ";

ТОВ "БК "Марафон";

ТОВ "Фірма "СТОМ";

ТОВ "Санторін";

ТОВ "Букмекер Паб";

ТОВ "Інвест Гарант";

ТОВ "Панорама";

ТОВ "ЛЕОН";

ТОВ "БЕТ.РУ";

ТОВ "МЕЛОФОН";

ТОВ "БК "Олімп";

ТОВ "ФОНКОР";

ТОВ "Голден Бет";

ТОВ "СПОРТРАДАР";

ТОВ "Стар Бет";

ТОВ "Інвестиційна компанія "Центр";

АТ "Росіподроми";

ТОВ "СПОРТЛОТО";

АТ "Державні спортивні лотереї";

ТОВ "Спортивні лотереї";

ТОВ "АЛТАЙ ПЕЛАС",

ТОВ "Невеленд";

ТОВ "Юні Геймінг Компані";

ТОВ "ДОМЕЙН";

ТОВ "Джі1Інтертейнмент";

ТОВ "Даймонд Форчун";

ТОВ "ПЕРС";

НАТ "Шамбала";

ТОВ НКО "Мобільна картка".

Нагадаємо, нещодавно російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 мільярд доларів свого особистого статку в українську філію "Альфа-банку", співзасновником якої він є. За словами людей, знайомих із цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції, про що пише The Wall Street Journal.

Раніше Фокус писав, що Єрмак розповів, як справи з планом санкцій проти РФ. За його словами, неправильно, щоб дружини російських солдатів, які кажуть їм ґвалтувати українок, спокійно їздили відпочивати до європейських країн.