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Економіка

Догралися: Кабмін пропонує запровадити санкції проти компаній у сфері азартних ігор

санкції росія україна кабмін
Фото: Getty Images

Йдеться про 38 компаній із Росії, які продовжують працювати на території України під час війни.

В Україні можуть запровадити санкції проти російських компаній, які працюють у сфері азартних ігор та лотерей. Пропозиції Кабміну розглядатиме РНБО, йдеться у розпорядженні уряду №797 від 7 вересня.

Йдеться про 38 компаній із Росії, які продовжують працювати на території України під час війни. У розпорядженні пропонується ввести проти керівників цих компаній санкції на наступні п'ять років. Зокрема, хочуть застосувати до:

  • АТ "СпортБет";
  • ТОВ "П'ятигорський іподром";
  • ТОВ "Ф.О.М.";
  • ТОВ "Фортуна";
  • ТОВ "ПМБК";
  • ТОВ "Керуюча компанія НКС";
  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОНТОРА" "ПАРІ";
  • ТОВ "Атлантік-М";
  • ТОВ "БЕТРІНГ";
  • ТОВ "РУС-ТЕЛЕТОТ";
  • ТОВ "БК "Марафон";
  • ТОВ "Фірма "СТОМ";
  • ТОВ "Санторін";
  • ТОВ "Букмекер Паб";
  • ТОВ "Інвест Гарант";
  • ТОВ "Панорама";
  • ТОВ "ЛЕОН";
  • ТОВ "БЕТ.РУ";
  • ТОВ "МЕЛОФОН";
  • ТОВ "БК "Олімп";
  • ТОВ "ФОНКОР";
  • ТОВ "Голден Бет";
  • ТОВ "СПОРТРАДАР";
  • ТОВ "Стар Бет";
  • ТОВ "Інвестиційна компанія "Центр";
  • АТ "Росіподроми";
  • ТОВ "СПОРТЛОТО";
  • АТ "Державні спортивні лотереї";
  • ТОВ "Спортивні лотереї";
  • ТОВ "АЛТАЙ ПЕЛАС",
  • ТОВ "Невеленд";
  • ТОВ "Юні Геймінг Компані";
  • ТОВ "ДОМЕЙН";
  • ТОВ "Джі1Інтертейнмент";
  • ТОВ "Даймонд Форчун";
  • ТОВ "ПЕРС";
  • НАТ "Шамбала";
  • ТОВ НКО "Мобільна картка".

Нагадаємо, нещодавно російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 мільярд доларів свого особистого статку в українську філію "Альфа-банку", співзасновником якої він є. За словами людей, знайомих із цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції, про що пише The Wall Street Journal.

Раніше Фокус писав, що Єрмак розповів, як справи з планом санкцій проти РФ. За його словами, неправильно, щоб дружини російських солдатів, які кажуть їм ґвалтувати українок, спокійно їздили відпочивати до європейських країн.