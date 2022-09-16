Для покрытия бюджетного дефицита: Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине

Всемирный банк уже в ноябре 2022 года может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов

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Украина продолжает нести экономические убытки из-за войны с Россией, поэтому Всемирный банк рассматривает возможность дополнительной финансовой поддержке нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Александра Грибана, входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) подготовила пакет помощи на 1 миллиард долл. Финансирование должны утвердить в ноябре 2022 года на совете директоров Всемирного банка.

"Пакет будет состоять из финансирования на 1 млрд долларов — это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance", — рассказал Александр Грибан.

Чиновник также отметил, что такое финансирование включает в себя и частный кредитный капитал, так как IFC обычно финансирует не более 30% от стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки.

"Поэтому общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составит более 3,3 млрд долларов", — добавил он.

Финансовая поддержка Украины

Украина продолжает получать финансовую помощь от международных партнеров в связи с большой войной. Так, 15 сентября 2022 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выплатил Украине 500 млн евро немедленной помощи на неотложные потребности. Это первая транзакция в рамках пакета экстренных мер солидарности для Украины на сумму 1,59 млрд евро, он состоит из двух блоков:

немедленная поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро, из которых 500 млн было перечислено 14 сентября 2022 года. Дальнейшие выплаты запланированы на ближайшие дни.

восстановление проектов, которые ЕИБ финансирует в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Финансирование этих проектов будет происходить по мере их выполнения.

Кроме того, еще один пакет помощи профинансирует Международный валютный фонд. Ожидается, что организация даст 1,4 миллиарда долларов на поддержку украинской экономики во время войны.

Тем временем экономические аналитики в общении с Фокусом говорили о необходимости предоставления Украине кредитов в военное время на безвозвратной основе.