Для покриття бюджетного дефіциту: Світовий банк оголосив про новий пакет допомоги Україні

Світовий банк вже у листопаді 2022 року може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 млрд доларів

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Україна продовжує зазнавати економічних збитків через війну з Росією, тому Світовий банк розглядає можливість додаткової фінансової підтримки нашої країни. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

За словами заступника міністра економіки Олександра Грибана, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, підготувала пакет допомоги на 1 мільярд дол. Фінансування мають затвердити в листопаді 2022 року на раді директорів Світового банку.

"Пакет складатиметься з фінансування на 1 млрд доларів — це буде як пряме кредитування, так і фінансові гарантії та інструменти trade finance", — розповів Олександр Грибан.

Чиновник також зазначив, що таке фінансування включає і приватний кредитний капітал, оскільки IFC зазвичай фінансує не більше 30% від вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки.

"Тому загальний обсяг проєктів українських підприємств, які можуть бути профінансовані, становитиме понад 3,3 млрд доларів", — додав він.

Фінансова підтримка України

Україна продовжує отримувати фінансову допомогу від міжнародних партнерів через велику війну. Так, 15 вересня 2022 року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виплатив Україні 500 млн євро негайної допомоги на невідкладні потреби. Це перша транзакція в межах пакета екстрених заходів солідарності для України на суму 1,59 млрд євро, він складається з двох блоків:

негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких 500 млн перераховано 14 вересня 2022 року. Подальші виплати заплановано найближчими днями.

відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься з їх виконання.

Окрім того, ще один пакет допомоги профінансує Міжнародний валютний фонд. Очікується, що організація дасть 1,4 мільярда доларів на підтримку української економіки під час війни.

Тим часом економічні аналітики у спілкуванні з Фокусом говорили про необхідність надання Україні кредитів у воєнний час на безповоротній основі.