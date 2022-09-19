Украинцам в Польше выплатят 13 пенсию: что надо знать

Дело в том, что Украина и Польша заключили соглашение, согласно которому легально трудоустроенные в Польше украинцы получили те же социальные гарантии, что и поляки.

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Тринадцатая пенсия в Украине 2022 будет доступна около 3 тысячам пенсионерам с официальным трудоустройством в Польше, и у которых есть соответствующие социальные гарантии. Об этом сообщает издание Today.ua.

Выплаты согласованы в рамках соглашения между Украиной и Польшей, согласно которому легально трудоустроенные в Польше украинцы получили те же социальные гарантии, что и поляки.

Для тринадцатой пенсии есть и обязательное условие — достаточный трудовой стаж. У женщин он составляет не менее 25 лет, а у мужчин – 30 лет. Кроме того, польская пенсия доступна только тем украинцам, которые достигли пенсионного возраста. Таким образом, женщинам должно быть 60 лет, а мужчинам — 65.

Тринадцатая пенсия: сколько получат пенсионер?

Размер является фиксированным — 1217,98 злотых. В пересчете на гривны получается, что украинские пенсионеры получат почти 9,5 тыс. гривен по нынешнему курсу.

Ранее єксперты рассказали "Фокусу", почему через 30 лет в Украине не будет понятия "пенсионер". По их мнению, Украина уже исчерпала свой демографический потенциал, поэтому в будущем пенсионный возраст будет значительно повышаться, а многие люди будут вынуждены работать до самой смерти.

А бывший министр экономики и глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов призвал украинцев не рассчитывать на пенсию от государства и откладывать 3-5% с доходов себе на пенсионные выплаты. Об этом топ-чиновник заявил в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, для каждого украинца желательно, чтобы государство стало лучше, а пенсионная реформа была реализована в полном объеме.