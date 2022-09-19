Українцям у Польщі виплатять 13 пенсію: що треба знати

Річ у тому, що Україна та Польща уклали угоду, згідно з якою легально працевлаштовані у Польщі українці отримали ті ж соціальні гарантії, що й поляки.

Related video

Тринадцята пенсія в Україні 2022 року буде доступна близько 3 тисячам пенсіонерам з офіційним працевлаштуванням у Польщі, і які мають відповідні соціальні гарантії. Про це повідомляє видання Today.ua.

Виплати узгоджені в межах угоди між Україною та Польщею, згідно з якою легально працевлаштовані у Польщі українці отримали ті самі соціальні гарантії, що й поляки.

Для тринадцятої пенсії є обов'язкова умова — достатній трудовий стаж. У жінок він становить не менш як 25 років, а в чоловіків — 30 років. Крім того, польська пенсія доступна лише тим українцям, які досягли пенсійного віку. Так, жінкам має бути 60 років, а чоловікам — 65 років.

Тринадцята пенсія: скільки отримають пенсіонер?

Розмір є фіксованим — 1217,98 злотих. У перерахунку на гривні виходить, що українські пенсіонери отримають майже 9,5 тис. гривень за нинішнім курсом.

Раніше експерти розповіли Фокусу, чому через 30 років в Україні не буде поняття "пенсіонер". На їхню думку, Україна вже вичерпала свій демографічний потенціал, тому в майбутньому пенсійний вік значно підвищуватимуть, а багато людей будуть змушені працювати до самої смерті.

А колишній міністр економіки та голова наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов закликав українців не розраховувати на пенсію від держави та відкладати 3-5% із доходів собі на пенсійні виплати. Про це топчиновник заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, для кожного українця бажано, щоб держава стала кращою, а пенсійну реформу реалізували в повному обсязі.