Через 30 років поняття "пенсіонер" в Україні вже не буде, — експерти

До 2050 року населення України може значно скоротитися і постаріти, разом з тим життя країни кардинально зміниться.

Українські демографи вважають, що Україна вже вичерпала свій демографічний потенціал, і чисельність кожного наступного покоління буде скорочуватися. Низька народжуваність, висока смертність і міграція — основні складові демографічної кризи в Україні.

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На думку опитаних Фокусом експертів, при такому розвитку подій пенсійний вік зростатиме й українцям доведеться працювати буквально до смерті, тобто саме поняття "пенсіонер" зникне. Про це Фокус пише в статті "Вимираюча країна".

Старіння нації парадоксальним чином буде супроводжуватися і деякими позитивними явищами, такими, як зникнення деяких забобонів. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, вважає, що про ейджизм можна буде забути: роботодавці почнуть охоче наймати людей старшого віку і намагатися їх утримати.

Експерти прогнозують, що при збільшенні кількості літніх людей сектори економіки, націлені на обслуговування їх потреб, почнуть активно розвиватися. При цьому скоротяться сектори, орієнтовані на молоде покоління.

Про можливі сценарії розвитку подій негативної демографії в Україні детально розповідається у статті Фокуса.