Через 30 лет понятия "пенсионер" в Украине уже не будет, - эксперты

К 2050 году население Украины может значительно сократиться и постареть, вместе с тем жизнь страны кардинально изменится.

Украинские демографы считают, что Украина уже исчерпала свой демографический потенциал, и численность каждого следующего поколения будет сокращаться. Низкая рождаемость, высокая смертность и миграция — основные составляющие демографического кризиса в Украине.

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По мнению опрошенных Фокусом экспертов, при таком развитии событий пенсионный возраст будет расти и украинцам придется работать буквально до смерти, то есть самое понятие "пенсионер" исчезнет. Об этом Фокус пишет в статье "Вымирающая страна".

Старение нации парадоксальным образом будет сопровождаться и некоторыми позитивными явлениями, такими, как исчезновение некоторых предрассудков. Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, считает, что об эйджизме можно будет забыть: работодатели начнут охотно нанимать людей старшего возраста и стараться их удержать.

Эксперты прогнозируют, что при увеличении количества пожилых людей секторы экономики, нацеленные на обслуживание их потребностей, начнут активно развиваться. При этом сократятся секторы, ориентированные на молодое поколение.

О возможных сценариях развития событий отрицательной демографии в Украине подробно рассказывается в статье Фокуса.