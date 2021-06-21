Вымирающая страна. Почему через 30 лет население Украины значительно сократится и постареет

Уже сейчас 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек, и численность каждого следующего поколения будет сокращаться. Как негативная демография скажется на экономике Украины?

По последним прогнозам украинских демографов, численность населения страны к 2050 году сократится до 30 млн человек, большинство составят люди пенсионного возраста. Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук, считает, что потенциал демографического роста Украина исчерпала. Сейчас в стране 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек, и численность каждого следующего поколения будет сокращаться.

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У демографического кризиса три составляющие: низкая рождаемость, высокая смертность и миграция. В 2019 году во время публичной дискуссии "Украина 2032: нас 50 млн или 20 млн?" Серж Гудман, соучредитель Международного публичного движения "За рождение", говорил, что для изменения ситуации к лучшему коэффициент рождаемости в стране должен быть не ниже, чем 2,5 ребенка на семью. "Сегодня только в пяти областях Украины — Закарпатской, Одесской, Киевской, Винницкой и Ровенской — на одну семью приходится 1,5 ребенка. В других регионах этот показатель ниже, в частности в Кировоградской области рождается людей втрое меньше, чем уходит из жизни, — говорил Гудман. — Если в ближайшие два года в стране ничего не изменится, эту динамику остановить уже будет нельзя — мы достигнем точки невозврата".

Скопить на старость

По словам Ольги Бондаренко, эксперта по вопросам пенсионной реформы, инициатора "Украинского пенсионного форума", в 2020 году данные Минсоцполитики говорили о том, что на 13 млн плательщиков единого социального взноса приходилось 11 млн пенсионеров. Показатель замещения заработка пенсией составил при этом 28,7%. Это означает, что при выходе на пенсию в среднем доход украинцев уменьшается втрое. Украинская солидарная пенсионная система не справляется с нагрузкой и позволяет содержать нынешних пенсионеров только на нищенском уровне: более 6,5 млн человек, то есть 60% пенсионеров, получают пенсии ниже 3 тыс. грн.

У демографического кризиса три составляющие: низкая рождаемость, высокая смертность и миграция

"Если ничего не менять, через 30 лет нас ждет катастрофа: пенсия превратится в минимальную социальную помощь, получать которую будет до трети жителей страны. Значительная часть пенсионеров также будет нуждаться в финансовой поддержке государства — лечение, оплата коммунальных услуг. Чтобы это покрыть, придется увеличивать налоги, но выдержит ли это бизнес?" — говорит Фокусу Ольга Бондаренко и добавляет, что основная причина такой ситуации — демографическая.

Через 30 лет пенсионерами станут рожденные в 1980-х, когда рождаемость была высокой, а содержать их будут люди, рожденные после 2000 года, когда рождаемость существенно снизилась. Следовательно, работающих будет меньше, чем пенсионеров.

"Чтобы обеспечивать пенсионеров в солидарной системе, все должно быть наоборот: количество работающих должно в два раза превышать количество пенсионеров, — подчеркивает Бондаренко. — Искать выход из этой ситуации в 2050-м будет поздно. Действовать нужно сегодня, а это значит — вводить модель обязательной накопительной пенсии и активно пропагандировать добровольное пенсионное накопление".

Важно

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Такая модель работает в развитых странах, и она дает результат. Например, в США коэффициент замещения заработка пенсиями составляет 103%, то есть благодаря сбережениям американские пенсионеры, выходя на пенсию, получают пассивный доход, равный или даже выше привычного заработка. Украина сможет достичь такого уровня обеспечения пенсионеров, если сумеет сформировать культуру долгосрочных сбережений: люди должны научиться откладывать не менее 10% своего дохода в течение всего трудоспособного периода.

Роботы и сыворотка молодости

Павел Кухта, бывший первый замминистра экономики, отмечает, что демографический кризис — проблема общемировая. Раньше существовала базовая пирамида: всегда было много детей и мало пенсионеров, теперь пирамида перевернулась.

"При таком развитии событий пенсионный возраст будет расти, всем нам придется работать или очень долго, или буквально до смерти. Но и сама работа изменится. Промышленный труд уходит в прошлое. Будут сдвиги в сторону творческого и интеллектуального труда, который нельзя алгоритмизировать, немаловажную роль станут играть межчеловеческие коммуникации. Соответственно, такие профессии будут менее требовательны к возрасту потенциального работника", — уверен Кухта.

[ + – ] Работа для всех. С годами молодых кадров будет становиться все меньше, поэтому работодателям придется избавляться от эйджистских предрассудков

По его прогнозам, нетрудоустроенных пенсионеров станет меньше. Также Кухта не исключает медицинского прорыва в области эффективных омолаживающих препаратов, к чему подталкивает старение человечества. Экономист отмечает, что складывающуюся в Украине демографическую картину изменить вряд ли возможно. К примеру, повышение выплат при рождении ребенка, о котором не первый год говорят чиновники, ни к чему не приведет, ведь проблема не только в финансовых трудностях украинцев — меняется уклад жизни. С точки зрения вложений, ресурсов и времени дети становятся слишком дорогим удовольствием, которое не каждый может себе позволить, а иной раз и не хочет.

Смерть эйджизма

Старение нации парадоксальным образом будет сопровождаться и позитивными явлениями, такими как исчезновение некоторых предрассудков.

"Особенность Украины в том, что по сравнению с развитыми странами у нас сокращается количество молодых, но не сильно растет средняя продолжительность жизни, — делится с Фокусом Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии. — Из-за того что молодых работников будет меньше, работодателям придется забыть о своих эйджистских взглядах, они будут нанимать людей старшего возраста и стараться их удержать". По его словам, сейчас это чувствуется слабо, поскольку поколение, с которого начинается демографический кризис, только выходит на рынок рабочей силы. Но с годами молодых кадров будет становиться все меньше.

Через 30 лет пенсионерами станут рожденные в 1980-х, когда рождаемость была высокой, а содержать их будут люди, рожденные после 2000-го, когда рождаемость снизилась

Эксперт также ожидает, что из-за сокращения численности молодых людей, более склонных к инновационным бизнес-идеям, в стране станет меньше предпринимателей. Следствием будет уменьшение конкуренции на рынке. При этом начнут расти секторы экономики, нацеленные на обслуживание потребностей людей старшего возраста и продление их жизни. Отрасли же, ориентированные на молодое поколение, к примеру образовательная и развлекательная, станут сужаться из-за падающего спроса.

Переселение народов

Во многих странах демографические проблемы решают за счет притока большого количества мигрантов. Украине это не сулит ничего хорошего, ведь страна будет терять рабочую силу.

"Если прогнозы демографов станут реальными, нас ждет катастрофа, — уверен Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего. — Чтобы такое огромное количество пенсионеров обеспечить надлежащим уровнем жизни, государство будет вынуждено повышать фискальную нагрузку. Это приведет либо к росту протестных настроений, либо к усилению трудовой миграции. Усугубление ситуации мы ожидаем в 2025–2026 годах, когда у властей уже не будет достаточно денег для оплаты пенсий, а у людей — мотивации платить налоги за такое качество управления государством".

При таком развитии событий пенсионный возраст будет расти, всем нам придется работать или очень долго, или буквально до смерти

При этом в Украину станет приезжать все больше эмигрантов, как правило, из неблагополучных регионов мира. По мнению эксперта, этому украинцы не будут рады, возникнут конфликты с приезжими. Избежать такого развития событий можно. По словам Амелина, для этого нужно делать ставку на ускорение экономического роста, чтобы построить базу для обеспечения пенсионеров. Улучшить демографическую ситуацию он считает возможным за счет миграционной политики и благодаря стимулированию рождаемости. Для этого следует повышать зарплаты до уровня тех стран, куда украинцы уезжают на заработки; создать благоприятные условия жизни и труда; защищать интересы наших работников за рубежом; значительно повысить выплаты при рождении ребенка и по уходу за ним. При таком подходе, считает он, к 2050 году Украине удастся изменить негативный демографический тренд.