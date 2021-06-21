Країна, що вимирає. Чому через 30 років населення України значно скоротиться і постаріє

Вже зараз 75-річних жінок у структурі населення більше, ніж п'ятирічних дівчаток, і чисельність кожного наступного покоління буде скорочуватися. Як негативна демографія позначиться на економіці України?

За останніми прогнозами українських демографів, чисельність населення країни до 2050 року скоротиться до 30 млн осіб, більшість складуть люди пенсійного віку. Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук, вважає, що потенціал демографічного зростання України вичерпала. Зараз в країні 75-річних жінок у структурі населення більше, ніж пʼятирічних дівчаток, і чисельність кожного наступного покоління буде скорочуватися.

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У демографічної кризи три складові: низька народжуваність, висока смертність та міграція. У 2019 під час публічної дискусії "Україна 2032: нас 50 млн чи 20 млн?" Серж Гудман, співзасновник Міжнародного громадського руху "За народження", говорив, що для зміни ситуації на краще коефіцієнт народжуваності в країні повинен бути не нижче, ніж 2,5 дитини на сімʼю. "Сьогодні тільки в пʼяти областях України — Закарпатській, Одеській, Київській, Вінницькій і Рівненській — на одну сімʼю припадає 1,5 дитини. В інших регіонах цей показник нижчий, зокрема в Кіровоградській області народжується людей втричі менше, ніж йде з життя, — говорив Гудман. — Якщо в найближчі два роки в країні нічого не зміниться, цю динаміку зупинити вже буде не можна — ми досягнемо точки неповернення".

Зібрати на старість

За словами Ольги Бондаренко, експертки з питань пенсійної реформи, ініціатора "Українського пенсійного форуму", у 2020 році дані Мінсоцполітики говорили про те, що на 13 млн платників єдиного соціального внеску припадало 11 млн пенсіонерів. Показник заміщення заробітку пенсією склав при цьому 28,7%. Це означає, що при виході на пенсію в середньому дохід українців зменшується втричі. Українська солідарна пенсійна система не справляється з навантаженням і дозволяє утримувати нинішніх пенсіонерів тільки на злиденному рівні: більше 6,5 млн осіб, тобто 60% пенсіонерів, одержують пенсії нижче 3 тис. грн.

У демографічної кризи три складові: низька народжуваність, висока смертність і міграція

"Якщо нічого не змінювати, через 30 років нас чекає катастрофа: пенсія перетвориться на мінімальну соціальну допомогу, отримувати яку буде до третини жителів країни. Значна частина пенсіонерів також потребуватиме фінансової підтримки держави — лікування, оплата комунальних послуг. Щоб це покрити, доведеться збільшувати податки, але чи витримає це бізнес?" — говорить Фокусу Ольга Бондаренко і додає, що основна причина такої ситуації — демографічна.

Через 30 років пенсіонерами стануть народжені у 1980-х, коли народжуваність була високою, а утримувати їх будуть люди, народжені після 2000 року, коли народжуваність істотно знизилася. Отже, людей, що працюють, буде менше, ніж пенсіонерів.

"Щоб забезпечувати пенсіонерів у солідарній системі, все повинно бути навпаки: кількість працевлаштованих має удвічі перевищувати кількість пенсіонерів, — підкреслює Бондаренко. — Шукати вихід з цієї ситуації у 2050-му буде пізно. Діяти потрібно сьогодні, а це означає — вводити модель обовʼязкової накопичувальної пенсії і активно пропагувати добровільне пенсійне накопичення".

Така модель працює у розвинених країнах, і вона дає результат. Наприклад, в США коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями становить 103%, тобто завдяки заощадженням американські пенсіонери, виходячи на пенсію, отримують пасивний дохід, рівний або навіть вищий звичного заробітку. Україна зможе досягти такого рівня забезпечення пенсіонерів, якщо зуміє сформувати культуру довгострокових заощаджень: люди повинні навчитися відкладати не менше 10% свого доходу протягом усього працездатного періоду.

Роботи і сироватка молодості

Павло Кухта, колишній перший заступник міністра економіки, зазначає, що демографічна криза — проблема загальносвітова. Раніше існувала базова піраміда: завжди було багато дітей і мало пенсіонерів, тепер піраміда перевернулася.

"При такому розвитку подій пенсійний вік зростатиме, всім нам доведеться працювати або дуже довго, або буквально до смерті. Але і сама робота зміниться. Промислова праця йде в минуле. Будуть зрушення в бік творчої та інтелектуальної праці, яку не можна алгоритмізувати, важливу роль почнуть грати міжлюдські комунікації. Відповідно, такі професії будуть менш вимогливі до віку потенційного працівника", — упевнений Кухта.

[ + – ] Робота для всіх. З роками молодих кадрів буде ставати все менше, тому роботодавцям доведеться позбавлятися від ейджистських забобонів

За його прогнозами, непрацевлаштованих пенсіонерів стане менше. Також Кухта не виключає медичного прориву у сфері ефективних омолоджувальних препаратів, до чого підштовхує старіння людства. Економіст зазначає, що демографічну картину, яка складається в Україні, змінити навряд можливо. Наприклад, підвищення виплат при народженні дитини, про яке не перший рік говорять чиновники, ні до чого не приведе, адже проблема не тільки у фінансових труднощах українців — змінюється спосіб життя. З точки зору вкладень, ресурсів і часу діти стають занадто дорогим задоволенням, яке не кожен може собі дозволити, а іноді і не хоче.

Смерть ейджизму

Старіння нації парадоксальним чином буде супроводжуватися і позитивними явищами, такими як зникнення деяких забобонів.

"Особливість України в тому, що порівняно з розвиненими країнами у нас скорочується кількість молодих, але не сильно зростає середня тривалість життя, — ділиться з Фокусом Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. — Через те що молодих працівників буде менше, роботодавцям доведеться забути про свої ейджистські погляди, вони будуть наймати людей старшого віку і намагатися їх утримати". За його словами, зараз це відчувається слабо, оскільки покоління, з якого починається демографічна криза, тільки виходить на ринок робочої сили. Але з роками молодих кадрів буде ставати все менше.

Через 30 років пенсіонерами стануть народжені у 1980-х, коли народжуваність була високою, а утримувати їх будуть люди, народжені після 2000-го, коли народжуваність знизилася

Експерт також очікує, що через скорочення чисельності молодих людей, більш схильних до інноваційних бізнес-ідей, в країні стане менше підприємців. Наслідком буде зменшення конкуренції на ринку. При цьому почнуть рости сектори економіки, націлені на обслуговування потреб людей старшого віку і продовження їхнього життя. Галузі ж, орієнтовані на молоде покоління, наприклад освітня і розважальна, стануть звужуватися через падіння попиту.

Переселення народів

У багатьох країнах демографічні проблеми вирішують за рахунок припливу великої кількості мігрантів. Україні це не обіцяє нічого хорошого, адже країна втрачатиме робочу силу.

"Якщо прогнози демографів стануть реальними, нас чекає катастрофа, — впевнений Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього. — Щоб таку величезну кількість пенсіонерів забезпечити належним рівнем життя, держава буде змушена підвищувати фіскальне навантаження. Це призведе або до зростання протестних настроїв, або до посилення трудової міграції. Посилення ситуації ми очікуємо у 2025-2026 роках, коли у влади вже не буде достатньо грошей для оплати пенсій, а у людей — мотивації платити податки за таку якість управління державою".

При такому розвитку подій пенсійний вік зростатиме, всім нам доведеться працювати або дуже довго, або буквально до смерті

При цьому в Україну стане приїжджати все більше емігрантів, як правило, з неблагополучних регіонів світу. На думку експерта, цьому українці не будуть раді, виникнуть конфлікти з приїжджими. Уникнути такого розвитку подій можна. За словами Амеліна, для цього потрібно робити ставку на прискорення економічного зростання, щоб побудувати базу для забезпечення пенсіонерів. Поліпшити демографічну ситуацію він вважає можливим за рахунок міграційної політики і завдяки стимулюванню народжуваності. Для цього слід підвищувати зарплати до рівня тих країн, куди українці їдуть на заробітки; створити сприятливі умови життя і праці; захищати інтереси наших працівників за кордоном; значно підвищити виплати при народженні дитини та по догляду за нею. При такому підході, вважає він, до 2050 року Україні вдасться змінити негативний демографічний тренд.