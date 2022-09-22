В Украине с 1 октября повысят пенсии: у кого и на сколько вырастут выплаты

Повышение пенсионных выплат произойдет после перерасчета с учетом повышения минимальной заработной платы в Украине до 6 700 грн. Выплаты возрастут у пенсионеров старше 70 лет, инвалидов войны, и у людей с большим страховым стажем.

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В Украине с 1 октября 2022 года будут проведены плановые перерасчеты пенсионных выплат. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), основанием для этого стало увеличение с 1 октября текущего года минимальной заработной платы с 6500 грн до 6700 грн.

Сообщается, что выплаты возрастут у людей, старше 70 лет, пенсионеров с "военной" инвалидностью, а также у тех, кто имеет большой страховой стаж.

Повышение выплат с учетом размера минимальных зарплат

Согласно закона о Государственном бюджете на 2022 год, минимальная зарплата с 1 октября составит 6700 гривен. Это стало основанием для перерасчета пенсионных выплат для пенсионеров, достигшим 65-летнего возраста и которые имеют страховой стаж: для мужчин — не менее 35 лет, для женщин — не менее 30 лет.

"Минимальный размер пенсии по возрасту неработающих граждан, достигших возраста 65 лет при наличии, в частности, у женщин 30 лет страхового стажа, у мужчин – 35, устанавливается в размере 40% минимальной заработной платы", — говорится в сообщении.

Таким образом с 1 октября минимальные выплаты таким пенсионерам составят 2680 гривен (40% от суммы 6700 грн).

В ПФУ подчеркнули, что для вычисления размера пенсии по возрасту имеет значение продолжительность приобретенного страхового стажа и величина заработной платы, с которой уплачивались взносы.

Работающим людям, в том числе и обеспечивающим себя работой самостоятельно и зарегистрированным как ФОП, минимальные размеры пенсий по возрасту на уровне 40% от минимальной зарплаты будут установлены после увольнения с работы.

Доплаты пенсионерам старше 70 лет

С 1 октября 2022 года пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет будет установлена ​​ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 грн. Доплата устанавливается независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, от продолжительности страхового стажа и факта работы.

С 1 октября компенсационная доплата в 300 грн будет выплачиваться с даты достижения 70-летнего возраста.

После установления такой выплаты размер такой выплаты не может превышать 10 340 грн.

Размер минимальной пенсии для людей с большим страховым стажем

С 1 октября 2022 года вводится дополнительная гарантия пенсионерам в возрасте от 70 лет и старше, которые имеют страховой стаж у мужчин — не менее 35 лет, у женщин — не менее 30 лет. Минимальный размер их пенсионной выплаты не должен быть меньше 3 000 грн.Тем, у кого размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений и других доплат не достигает 3 000 грн, будет установлена доплата до этой суммы.

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж меньше вышеуказанных границ, минимальная пенсия будет начислена в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя с размера минимальной выплаты в 3 000 грн.

При этом у пенсионеров в возрасте 80 и выше, имеющих стаж 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, размер пенсионной выплаты не может быть менее 2 600 грн, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет – менее 2 500 грн.

Пенсии по "военной" инвалидности

С 1 октября 2022 вырастут минимальные размеры "военных" пенсий по инвалидности. В зависимости от группы инвалидности и воинского звания они составят от 4 396 грн до 6 532,50 грн. Для других — в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4186 гривен до 5986,50 грн.

Для лиц с инвалидностью в результате войны размер минимальной пенсионной выплаты с 1 июля 2022 года не может быть ниже для:

І группы — 13 175,50 грн;

ІІ группы — 10 641,75 грн;

ІІІ группы — 7 297,20 грн.

Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры, которые планируют покинуть Украину из-за войны, могут получить пенсию вперед за полгода. Выплата возможна перед отъездом со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.