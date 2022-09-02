Пенсии в Украине можно получить заранее: что для этого нужно

Не всегда переезд на постоянное место жительства в другую страну означает полную потерю пенсии.

Некоторые украинские пенсионеры, планирующие покинуть Украину из-за войны, могут получить пенсию вперед за полгода. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Отмечается, что согласно закону пенсия в Украине выплачивается до 25 числа каждого месяца в отделениях "Укрпочта" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах страны. Но если пенсионер находится за границей — пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Если же пенсионер выезжает за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.

Как ранее сообщал Фокус, в 2022 году Кабмин Украины планирует повысить пенсии в стране на 83%. По оценке властей в этом году средний размер пенсии в стране составит 4 533 гривны.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, высокие пенсии у украинцев появятся с внедрением обязательной накопительной пенсии. Тот факт, что она не была введена ранее, глава правительства назвал "преступлением".