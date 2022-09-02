Пенсії в Україні можна отримати завчасно: що для цього потрібно

Не завжди переїзд на постійне місце проживання в іншу країну означає повну втрату пенсії.

Деякі українські пенсіонери, які планують покинути Україну через війну, можуть отримати пенсію наперед за пів року. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Зазначається, що згідно із законом пенсія в Україні виплачується до 25 числа кожного місяця у відділеннях "Укрпошта" або через банк за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах країни. Але якщо пенсіонер перебуває за кордоном — пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Якщо ж пенсіонер виїжджає за кордон на постійне місце проживання, пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання.

Як раніше повідомляв Фокус, у 2022 році Кабмін України планує підвищити пенсії в країні на 83%. За оцінкою влади цьогоріч середній розмір пенсії в країні складе 4 533 гривні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що високі пенсії в українців з'являться з впровадженням обов'язкової накопичувальної пенсії. Той факт, що її не було введено раніше, глава уряду назвав "злочином".