В Україні з 1 жовтня підвищать пенсії: у кого та на скільки виростуть виплати

Збільшення пенсійних виплат відбудеться після перерахунку з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 6 700 грн. Виплати зростуть у пенсіонерів віком від 70 років, інвалідів війни, і в людей з великим страховим стажем.

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В Україні з 1 жовтня 2022 року проведуть планові перерахунки пенсійних виплат. Підставою для цього стало збільшення з 1 жовтня цього року мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 грн.

Повідомляється, що виплати зростуть у людей віком від 70 років, пенсіонерів з "воєнною" інвалідністю, а також у тих, хто має великий страховий стаж.

Підвищення виплат з урахуванням розміру мінімальних зарплат

Відповідно до закону про Державний бюджет на 2022 рік, мінімальна зарплата з 1 жовтня становитиме 6 700 гривень. Це стало підставою для перерахунку пенсійних виплат для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку та мають страховий стаж: для чоловіків — не менш як 35 років, для жінок — не менш як 30 років.

"Мінімальний розмір пенсії за віком громадян, які не працюють та які досягли віку 65 років за наявності, зокрема у жінок 30 років страхового стажу, в чоловіків — 35, встановлюється у розмірі 40% мінімальної заробітної плати", — йдеться у повідомленні.

Так, з 1 жовтня мінімальні виплати таким пенсіонерам складуть 2 680 гривень (40% від суми 6 700 грн).

У ПФУ наголосили, що для обчислення розміру пенсії за віком має значення тривалість набутого страхового стажу та величина заробітної плати, з якої сплачувались внески.

Людям, які працюють, зокрема і таким, що забезпечують себе роботою самостійно та зареєстрованим як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% від мінімальної зарплати встановлять після звільнення з роботи.

Доплати пенсіонерам віком від 70 років

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, встановлять щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 грн. Доплата встановлюється незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначено пенсію, від тривалості страхового стажу та факту роботи.

З 1 жовтня компенсаційна доплата 300 грн виплачуватиметься з дати досягнення 70-річного віку.

Після встановлення такої виплати розмір такої виплати не може перевищувати 10 340 грн.

Розмір мінімальної пенсії для людей із великим страховим стажем

З 1 жовтня 2022 року запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років і старше, які мають страховий стаж у чоловіків — не менш як 35 років, у жінок — не менш як 30 років. Мінімальний розмір їх пенсійної виплати не повинен бути меншим за 3 000 грн. Тим, у кого розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень та інших доплат не досягає 3 000 грн, буде встановлено доплату до цієї суми.

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менший за вищевказані межі, мінімальну пенсію нарахують у розмірі, пропорційному набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати в 3 000 грн.

Водночас у пенсіонерів віком 80 і вище, які мають стаж 25 років у чоловіків та 20 років у жінок, розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2 600 грн, а в осіб віком від 70 до 80 років — менше ніж 2 500 грн.

Пенсії з "воєнної" інвалідності

З 1 жовтня 2022 року зростуть мінімальні розміри "воєнних" пенсій з інвалідності. Залежно від групи інвалідності та військового звання вони становитимуть від 4 396 грн до 6 532,50 грн. Для інших — залежно від групи інвалідності та звання — від 4 186 гривень до 5 986,50 грн.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір мінімальної пенсійної виплати з 1 липня 2022 року не може бути нижчим для:

І групи — 13 175,50 грн;

ІІ групи — 10 641,75 грн;

ІІІ групи — 7 297,20 грн.

Раніше повідомлялося, що українські пенсіонери, які планують залишити Україну через війну, можуть отримати пенсію вперед за пів року. Виплата можлива перед від'їздом наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання.