Курс на бирже лихорадит: как на мобилизацию реагируют акции российских компаний

Индекс Мосбиржи снижается более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

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Сразу после начала торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов — до 1969,06 пункта. В последний раз так низко индекс опускался 24 февраля 2022 года, когда Москва организовала полномасштабное вторжение в Украину. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи за 26 сентября.

Снижение индекса Мосбиржи сегодня составляет больше чем 5%, но торги еще продолжаются. Тем временем долларовый индекс РТС спикировал почти на 7% — до 1061,52 пункта.

Лидеры снижения:

VK (-7,05%, до 390,2 руб.);

"Полюс" (-6,73%, до 5937,5 руб.);

"Яндекс" (-5,74%, до 1689 руб.);

"Лукойл"(-4,34%, до 3777 руб.);

"Норникель" (-3,27%, до 13 686 руб.).

Отметим, что снижением индексов Мосбиржа сегодня реагирует на псевдореферендумы на неподконтрольных Украине территориях и новостях о мобилизации в РФ.

Напомним, нестабильность на российском фондовом рынке продолжается практически весь 2022 год. Так, в июне акции российского газового монополиста "Газпрома" упали более чем на 30%. Столь резкое падение объясняется реакцией инвесторов на решение собрания акционеров "Газпрома" не платить рекордные дивиденды за 2021 год.

Тогда же индекс Мосбиржи скатился на 5,6%, а индекс РТС – на 5,2%. Цены большинства "голубых фишек" (акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности, – ред.) на "Московской бирже" упали в пределах 8,3%.

А уже 20 сентября индекс Московской биржи рухнул на 134,53 пункта (5,535%) на фоне просьб псевдореспублик "ЛДНР" признать их частью Российской Федерации.