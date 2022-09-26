Курс на біржі лихоманить: як на мобілізацію реагують акції російських компаній

Індекс Мосбіржі знижується на понад 5%, свідчать дані торгів.

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Одразу після початку торгів індекс Мосбіржі опустився нижче 2 000 пунктів — до 1 969,06 пунктів. Востаннє так низько індекс опускався 24 лютого 2022 року, коли Москва організувала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це свідчать дані Мосбіржі за 26 вересня.

Зниження індексу Мосбіржі сьогодні становить понад 5%, але торги ще тривають. Тим часом, доларовий індекс РТС спікував майже на 7% — до 1 061,52 пункти.

Лідери зниження:

VK (-7,05%, до 390,2 руб.);

"Полюс" (-6,73%, до 5 937,5 руб.);

"Яндекс" (-5,74%, до 1 689 руб.);

"Лукойл" (-4,34%, до 3 777 руб.);

"Норникель" (-3,27%, до 13 686 руб.).

Зазначимо, що зниженням індексів Мосбіржа сьогодні реагує на псевдореферендуми на непідконтрольних Україні територіях і новини про мобілізацію в РФ.

Нагадаємо, нестабільність на російському фондовому ринку триває практично весь 2022 рік. Так, у червні акції російського газового монополіста "Газпрому" впали на понад 30%. Таке різке падіння пояснюється реакцією інвесторів на рішення зборів акціонерів "Газпрому" не платити рекордні дивіденди за 2021 рік.

Тоді індекс Мосбіржі скотився на 5,6%, а індекс РТС — на 5,2%. Ціни більшості "блакитних фішок" (акції найбільших, ліквідних і надійних компаній зі стабільними показниками прибутковості, — ред.) на "Московській біржі" впали в межах 8,3%.

А вже 20 вересня індекс Московської біржі впав на 134,53 пункти (5,535%) на тлі прохань псевдореспублік "ЛДНР" визнати їх частиною Російської Федерації.