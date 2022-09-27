Нарушила санкции и дружила с Россией: Минфин США оштрафовал швейцарскую компанию

Indosuez, косвенно являющаяся дочерней структурой французской финансовой группы Credit Agricole, согласилась выплатить $720 258.

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Финансовую компанию "Indosuez" из Швейцарии оштрафовали на более чем $720 тыс за то, что сотрудничала с Россией и нарушала условия американских санкций. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

По информации министерства, "Indosuez" также осуществляла операции с долларами в пользу 17 клиентов, "находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции". Некоторые из клиентов находились в оккупированном Крыму.

Клиенты компании Indosuez совершили коммерческие операции на сумму свыше $1 млн, пользуясь американскую финансовую систему. С разрешения компании они также покупали ценные бумаги США.

Indosuez, косвенно являющаяся дочерней структурой французской финансовой группы Credit Agricole, согласилась выплатить $720 258. Таким образом компания избежит потенциальной ответственности за очевидные нарушения санкционных режимов в отношении России, Кубы, Ирана, Судана и Сирии.

Напомним, в США пообещали ответить России на проведение незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины и на их аннексию. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Америка наложит на РФ быстрые и серьезные экономические издержки.

Также сообщалось, что Украина получит новый пакет помощи от США. Как заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен, выделенные 457 млн долларов пойдут на обеспечение безопасности мирных украинцев во время войны с РФ.