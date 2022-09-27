Порушила санкції та дружила з Росією: Мінфін США оштрафував швейцарську компанію

Indosuez, що побічно є дочірньою структурою французької фінансової групи Credit Agricole, погодилася виплатити $720 258.

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Фінансову компанію "Indosuez" зі Швейцарії оштрафували на понад $720 тис. за те, що співпрацювала з Росією та порушувала умови американських санкцій. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

За інформацією міністерства, "Indosuez" також здійснювала операції з доларами на користь 17 клієнтів, які "перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції". Деякі клієнти перебували в окупованому Криму.

Клієнти компанії Indosuez здійснили комерційні операції на суму понад $1 млн, користуючись американською фінансовою системою. З дозволу компанії вони також купували цінних паперів США.

Indosuez, яка побічно є дочірньою структурою французької фінансової групи Credit Agricole, погодилася виплатити $720 258. Таким чином компанія уникне потенційної відповідальності за очевидні порушення санкційних режимів щодо Росії, Куби, Ірану, Судану та Сирії.

Нагадаємо, у США пообіцяли відповісти Росії на проведення незаконних референдумів на окупованих територіях України та на їх анексію. За словами прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, Америка накладе на РФ швидкі та серйозні економічні витрати.

Також повідомлялося, що Україна отримає новий пакет допомоги від США. Як заявив глава держдепартаменту США Ентоні Блінкен, виділені 457 млн доларів підуть на безпеку мирних українців під час війни з РФ.