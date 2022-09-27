В минусе даже Киев: как сократились бюджеты областей Украины с начала 2022 года

По словам нардепа Ярослава Железняка, статистика региональных бюджетов в этом году существенно искажена из-за военных зарплат и других поступлений.

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Бюджеты украинских регионов с января по август 2022 года сократились, в среднем, на 12% если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его информации, бюджеты сократились в 24 регионах. Серьезно сократились поступления в бюджет в таких областях, как:

Херсонская — на 45,4%;

Запорожская область — на 28,6%;

Черниговская область — 23,5%.

При этом бюджет украинской столицы сократился всего на 0,76%. Следует отметить, что области с наибольшими проседаниями бюджетных поступлений (Херсонская, Запорожская, Черниговская), были или остаются под российской оккупацией. Сокращения бюджетов этих регионов напрямую связано с военными действиями и оккупацией.

Но есть две области, бюджеты которых выросли:

Львовская — рост на8,2%;

Николаевская область — рост на 4,04%.

Ярослав Железняк отметил, что прирост в бюджете Николаевской области, скорее всего, произошел исключительно из-за военных пенсий. Однако, по его словам, статистика в этом году существенно искажена из-за военных зарплат и других поступлений.

Напомним, в 2023 году Украина планирует выделить 50% всего бюджета на сектор обороны и безопасности, еще 35% уйдут на социальную сферу, медицину и образование. Все другие расходы будут сокращаться. Соответствующий проект государственного бюджета на 2023 год во вторник, 13 сентября, утвердил Кабинет министров, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Но, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, экономика воюющего государства в 2023 году начнет динамичный рост.