У мінусі навіть Київ: як скоротилися бюджети областей України з початку 2022 року

За словами нардепа Ярослава Железняка, статистика регіональних бюджетів цього року суттєво спотворена через військові зарплати й інші надходження.

Related video

Бюджети українських регіонів із січня по серпень 2022 року скоротилися в середньому на 12%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його інформацією, бюджети скоротилися у 24 регіонах. Серйозно скоротилися надходження до бюджету в таких областях як:

Херсонська — на 45,4%;

Запорізька область — на 28,6%;

Чернігівська область — 23,5%.

Водночас бюджет української столиці скоротився лише на 0,76%. Слід зазначити, що області з найбільшими просіданнями бюджетних надходжень (Херсонська, Запорізька, Чернігівська) були або залишаються під російською окупацією. Скорочення бюджетів цих регіонів безпосередньо пов'язане з воєнними діями й окупацією.

Але є дві області, бюджети яких зросли:

Львівська — зростання на 8,2%;

Миколаївська область — зростання на 4,04%.

Ярослав Железняк зазначив, що приріст у бюджеті Миколаївської області, найімовірніше, стався виключно через військові пенсії. Однак, за його словами, статистика цього року суттєво спотворена через військові зарплати й інші надходження.

Нагадаємо, у 2023 році Україна планує виділити 50% всього бюджету на сектор оборони та безпеки, ще 35% підуть на соціальну сферу, медицину й освіту. Усі інші витрати скорочуватимуться. Відповідний проєкт державного бюджету на 2023 рік у вівторок, 13 вересня, затвердив Кабінет Міністрів, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Але, за словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, економіка держави, що воює, у 2023 році почне динамічне зростання.