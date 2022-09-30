Правила меняются: Австрия отменяет бесплатный проезд для украинцев

Бесплатно можно будет использовать только поезда железной дороги для первого въезда в Австрию.

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Общественный транспорт в Австрии больше не будет бесплатным для украинцев. Билеты для проезда в метро и поездах станут платными с 1 октября, сообщается на сайте Австрийских федеральных железных дорог OBB.

Но бесплатным для украинцев остается билет для первого въезда в Австрию или транзита — из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в австрийский пункт назначения или пограничные станции для дальнейшего путешествия в Германию, Швейцарию и Италию.

Кроме того, с 1 октября для украинцев отменяют бесплатный проезд и в городском транспорте Вены. Платить придется за пользование метро, ​​автобусами, трамваями и электричками в черте города.

Впрочем, есть исключения. Бесплатно продолжат ездить дети:

до 6 лет;

учащиеся школ.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте Вены

В общественном транспорте города действуют сразу несколько категорий билетов:

стандартный — 2,4 евро

льготный — 1,5 евро

дневной — 5,8 евро

безлимитный — на 24 часа (8 евро), на 48 часов ( 14,1 евро), на 72 часа (17,1 евро).

Отметим, что по льготному билету право на бесплатный проезд предоставляется детям до 15 лет и пенсионерам старше 64 лет. Дети до 6 лет в общественном транспорте столицы ездят бесплатно.

Тем временем Верховная Рада в скором времени может рассмотреть законопроект №8020 в котором для вынужденных переселенцев хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. В пояснительной записке сказано, что бесплатный проезд для украинцев, покинувших родные города после нового нападения России, будет действовать на время военного положения в стране или в отдельных местностях:

право внутренне перемещенных лиц на бесплатный проезд на территории всей Украины всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным транспортом и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных и межобластных;

обязанность местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечить безвозмездный проезд внутренне перемещенных лиц.

Также Фокус рассказывал, что в Польше выплатят новую финансовую помощь украинским женщинам и детям, которые пострадали из-за вторжения России в Украину.