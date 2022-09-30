Правила змінюються: Австрія скасовує безплатний проїзд для українців

Безплатно можна використовувати лише поїзди залізниці для першого в'їзду в Австрію.

Related video

Громадський транспорт в Австрії більше не буде безплатним для українців. Квитки для проїзду в метро та поїздах стануть платними з 1 жовтня, повідомляється на сайті Австрійських федеральних залізниць OBB.

Але безплатним для українців залишається квиток для першого в'їзду в Австрію чи транзиту — з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до австрійського пункту призначення чи прикордонних станцій для подальшої подорожі в Німеччину, Швейцарію та Італію.

Крім того, з 1 жовтня для українців скасовують безплатний проїзд у міському транспорті Відня. Платити доведеться за користування метро, ​​автобусами, трамваями й електричками в межах міста.

Утім, є винятки. Безплатно продовжать їздити діти:

до 6 років;

учні шкіл.

Скільки коштує проїзд у громадському транспорті Відня

У громадському транспорті міста діють одразу кілька категорій квитків:

стандартний — 2,4 євро

пільговий — 1,5 євро

денний — 5,8 євро

безлімітний — на 24 години (8 євро), на 48 годин (14,1 євро), на 72 години (17,1 євро).

Зазначимо, що за пільговим квитком право на безплатний проїзд надається дітям до 15 років і пенсіонерам віком від 64 років. Діти віком до 6 років у громадському транспорті столиці їздять безплатно.

Водночас Верховна Рада незабаром може розглянути законопроєкт №8020, у якому для вимушених переселенців хочуть зробити безплатним проїзд у громадському транспорті. У пояснювальній записці сказано, що безплатний проїзд для українців, які залишили рідні міста після нового нападу Росії, діятиме на час воєнного стану в країні або в окремих місцевостях:

право внутрішньо переміщених осіб на безоплатний проїзд на території всієї України всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом і автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних і міжобласних;

обов'язок місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечити безоплатний проїзд внутрішньо переміщених осіб.

Також Фокус розповідав, що в Польщі виплатять нову фінансову допомогу українським жінкам і дітям, які постраждали через вторгнення Росії в Україну.