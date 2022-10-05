Беженкам из Украины дадут деньги на бизнес в Польше: что для этого нужно

Поддержка в открытии собственной фирмы в Польше предусматривает обучение, ваучер на покупку оборудования на сумму эквивалентную $4 тыс.

Related video

Война заставила наших граждан покинуть собственные дома и выехать за пределы государства, чтобы найти безопасное убежище. В соседнюю Польшу уехало больше двух миллионов украинцев, а теперь в стране заработала программа для украинок, желающих начать свой собственный бизнес. Об этом сообщается на сайте программы Impact Ukrainian Business.

Что нужно для участия в программе

Принять участие в программе есть шанс только у женщин. И для этого нужно:

гражданство Украины;

жить в Польше до конца действия программы;

иметь индивидуальный номер PESEL и полную дееспособность.

Поддержка в открытии собственной фирмы в Польше предусматривает:

обучение;

ваучер на покупку оборудования на сумму эквивалентную $4 тыс;

41 час индивидуальных консультаций, в том числе юридических;

поддержку в течение 12 месяцев в ведении бухгалтерского учета и 50 часов поддержки в течение года в продвижении нового бизнеса.

Для участия в программе будет отобрано не более 80 украинок. Список опубликуют до 15 ноября 2022 года.

Как подать заявку

Для регистрации в программе нужно скачать форму анкеты и заполнить ее. Готовую анкету отправить на электронную почту [email protected] в формате pdf, или doc/docx, или odt. В письме необходимо вписать "Аппликационная форма" (Wniosek aplikacyjny). Заявка заполняется на польском, украинском или русском языке.

В анкете, для начала, указываются личные сведения:

имя и фамилия;

дата рождения;

данные паспорта;

идентификационный код PESEL.

Также необходимо сообщить о своем месте проживания в Польше и написать контактные данные (номер телефона, e-mail).

Есть и второй этап анкеты, в котором нужно рассказать о своей идее для бизнеса с такой информацией:

предмет хозяйственной деятельности (в т. ч. что это будет за деятельность, сектор/отрасль);

описание продукта, услуги, вид товара, который будет продаваться, форма продажи, предположительная цена;

планы привлечения клиентов (как информация попадет к клиенту, формы рекламы/продвижения, построение отношений с клиентами, плановые расходы на продвижение);

кто будет клиентом (например, физические лица, учреждения, предприятия);

кто может быть главным конкурентом на рынке (2-3 потенциальных конкурента, а также конкурентное преимущество предложения);

масштаб деятельности (местный, региональный, национальный или международный);

место выполнения деятельности (конкретный населенный пункт или онлайн), каким образом местонахождение фирмы влияет на ее деятельность;

наличие ресурсов для запуска бизнеса (оборудование, помещение, средства);

проблемы, которые могут возникнуть (например, отсутствие клиентов, нехватка средств, сезонность, аварии и т.д.), описание того, как можно избежать рисков.

Ранее Фокус рассказывал, что украинским беженцам в Польше выдадут бесплатные квартиры в Замостье. Инициативу поддерживает фонд Евросоюза, который выделил для этого почти 1 миллион евро.

Тем временем в Украине несколько городов получат гранты от Евросоюза для модернизации административных зданий. Их переформатируют под жилье для вынужденных переселенцев. Пилотным городом проекта станет Львов.