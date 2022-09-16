Чтобы чувствовали себя как дома: в Польше беженцам из Украины дадут бесплатные квартиры

Получить бесплатное жилье в Польше украинцы смогут не раньше, чем через год.

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Украинские беженки с детьми получат бесплатные квартиры для временного проживания в польском городе Замостье. Работы по обустройству жилья уже стартовали, сообщает издание Nashapolsha.pl.

Однако получить бесплатное жилье в Польше украинцы смогут не раньше чем через год. Инициативу поддерживает фонд Евросоюза, который выделил для этого почти 1 миллион евро.

Бесплатное жилье в Польше для беженцев: сколько квартир раздадут и кто их получит

Пока речь идет о 10 квартирах, в которых смогут жить до 40 человек. Квартиры обустроят в муниципальных помещениях, где раньше располагался центр медицины труда Замостья.

Социальное жилье в Польше получат беженки с детьми. В здании обещают обустроить детскую игровую комнату, прачечную с сушилкой, общую комнату, кабинеты психолога, юриста и переводчика.

Жилье для беженцев в Польше ранее планировали обустроить по всей стране. Таким образом польские власти хотели обеспечить украинцев, сбежавших от войны, недорогим социальным жильем на ближайшие пять-шесть лет. Недорогая цена жилья объясняется тем, что дома с квартирами для беженцев будут расположены за пределами мегаполисов.

Ранее стало известно, что с 2023 года украинским беженцам в Германии увеличат размер выплаты пособий: украинцы, нуждающиеся в финансовой помощи, будут получать, примерно, на 50 евро больше.

Тем временем, согласно статистике ООН, с 24 февраля 2022 года из Украины выехало более 12,5 млн украинцев, до сих пор в других странах находится порядка 7 млн человек. Но, как заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, около 5 млн украинских беженцев вернулись из стран Евросоюза домой.

Напомним также, что ЕС выделяет Украине 5 миллиардов евро. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, так Европа хочет оказать полную поддержку Украине в борьбе за территориальную целостность страны.