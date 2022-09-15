Из Евросоюза в Украину вернулось уже около 5 млн беженцев, – глава Еврокомиссии (видео)

По словам Урсулы фон дер Ляйен, украинцы стремятся вернуться домой. Люди хотят как можно скорее начать восстановление своей страны. Владимир Зеленский считает, что граждане вернутся, когда будут гарантии безопасности.

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Около 5 млн украинских беженцев вернулись из стран Евросоюза домой. Об этом сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

С начала полномасштабной войны из Украины, согласно статистике ООН, выехало более 12,5 млн украинцев, до сих пор в других странах находится порядка 7 млн человек.

"Мы хотим помочь нашим украинским друзьям, когда в этом есть необходимость. Но мы также знаем, что они хотят вернуться домой и восстанавливать Украину, сделать из нее процветающую страну", – прокомментировала политик.

По ее словам, Евросоюз пытается помочь украинскому бизнесу в Украине, чтобы граждане знали, что они могут вернуться на родину.

Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что украинцам не нужна дополнительная мотивация для того, чтобы вернуться в свою страну. Президент уверен, что граждане Украины сами хотят приехать домой.

"Вопрос лишь в том, чтобы гарантировать им безопасность и дать такую возможность [вернуться в Украину]. Вопрос сложный и вот так за одну минуту его не решить", – добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что один из самых главных вопросов – реконструкция образовательной инфраструктуры. Граждане Украины должны быть уверены в том, что когда они вернутся, дети смогут ходить в школу, детские сады, вузы и получать образование.

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Что еще сказала глава Еврокомиссии в Киеве

Среди прочего Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления Украины в Европейский Союз продолжается.

"Я отмечаю решимость, огромный успех на этом пути. Мы будем поддерживать вас как только возможно", – сказала европейский политик.

По ее словам, Брюссель также будет способствовать тому, чтобы в Украине развивался бизнес, его становилось больше и страна зарабатывала деньги.

"Это означает получение беспрепятственного доступа к единому внутреннему рынку Европейского Союза", – уточнила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз готов выделить Украине 150 млн евро для того, чтобы обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем. Кроме этого, будет еще 150 млн евро для восстановления украинских школ, пострадавших в результате российской военной агрессии.

Напомним, ЕС выделяет Украине 5 миллиардов евро. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ситуация в Украине требует полной поддержки со стороны Европейского Союза.