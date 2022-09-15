"Впечатляет скорость": Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности вступления Украины в Евросоюз

Глава Еврокомиссии была удивлена темпами, с которыми Украина исполняет требование для вступления в ЕС. Также она рекомендовала странам-участницам ЕС поддержать нашу страну военной техникой.

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Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен впечатлили темпы, которыми Украина продвигается к своей цели: интеграции с Европейским союзом. Об этом она сообщила во время своего рабочего визита в Киев и встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Впечатляет скорость, решительность и точность, с которыми вы продвигаетесь вперед. Мы поддерживаем вас везде, где можем", — сказала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии добавила, что при всем желании не может требовать от Украины ускорения выполнения требований для членства в ЕС, так как страна сама опережает все установленные строки.

Она также заверила, что Европа теперь рядом с Украиной навсегда. И наша страна может считать Евросоюз своим другом.

Кроме того Урсула фон дер Ляйен упомянула о цене, которую платят украинцы в войне с Россией. По ее словам, Евросоюз никогда не сможет компенсировать украинцам то, что они сейчас теряют в борьбе за демократию, за гуманность, за соблюдение международного верховенства права.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что всем европейским странам сейчас крайне важно поддержать Украину военной техникой, необходимой для обороны от РФ. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это — общая рекомендация для всех государств-членов.

Напомним, в четверг, 15 сентября, глава Еврокомиссии прибыла в Киев на встречу с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Урсула фон дер Ляйен третий раз приезжает в Киев после начала полномасштабной войны Украины с Россией. Ее заметили на платформе Центрального железнодорожного вокзала, встречала гостя вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

За день до приезда в Киев Урсула фон дер Ляйен выступала в Европарламенте с ежегодным обращением "О состоянии Союза". Глава Еврокомиссии уверена в проигрыше России в войне с Украиной.