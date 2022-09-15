"Вражає швидкість": Урсула фон дер Ляєн розповіла подробиці вступу України до Євросоюзу

Глава Єврокомісії була здивована темпами, з якими Україна виконує вимогу вступу до ЄС. Також вона рекомендувала країнам-учасницям ЄС підтримати нашу країну військовою технікою.

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Голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн вразили темпи, якими Україна просувається до своєї мети: інтеграції з Європейським Союзом. Про це вона повідомила під час свого робочого візиту до Києва та зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Вражає швидкість, рішучість і точність, з якими ви рухаєтеся вперед. Ми підтримуємо вас скрізь, де можемо", — сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії додала, що при всьому бажанні не може вимагати від України прискорення виконання вимог для членства в ЄС, оскільки сама країна випереджає всі встановлені терміни.

Вона також запевнила, що Європа тепер поряд із Україною назавжди. І наша країна може вважати Євросоюз своїм другом.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн згадала про ціну, яку платять українці у війні з Росією. За її словами, Євросоюз ніколи не зможе компенсувати українцям те, що вони зараз втрачають у боротьбі за демократію, гуманність, дотримання міжнародного верховенства права.

Голова Єврокомісії наголосила, що всім європейським країнам зараз дуже важливо підтримати Україну військовою технікою, необхідною для оборони від РФ. Урсула фон дер Ляєєн наголосила, що це спільна рекомендація для всіх держав-членів.

Нагадаємо, у четвер, 15 вересня, голова Єврокомісії прибула до Києва на зустріч із Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем. Урсула фон дер Ляєн втретє приїжджає до Києва після початку повномасштабної війни України з Росією. Її помітили на платформі Центрального залізничного вокзалу, зустрічала гост віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

За день до приїзду до Києва Урсула фон дер Ляєн виступала в Європарламенті зі щорічним зверненням "Про стан Союзу". Голова Єврокомісії впевнена у програші Росії у війні з Україною.