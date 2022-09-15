Глава Єврокомісії прибула в Київ на зустріч із Зеленським і Шмигалем: про що говоритимуть

Урсула фон дер Ляєн утретє приїжджає в Київ після початку повномасштабної війни України з Росією. Її помітили на платформі Центрального залізничного вокзалу, зустрічала гостя віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала в Київ. Про прибуття до столиці України вона написала у Twitter.

На підтвердження візиту фон дер Ляєн опублікувала фотографію, як вона йде платформою Центрального залізничного вокзалу Києва біля потяга. Її супроводжує віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн утретє приїжджає в Київ після початку повномасштабної війни України з Росією.

"Стільки всього змінилося. Україна стала кандидаткою на вступ у Євросоюз. Із Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем ми обговоримо, як продовжувати зближувати наших людей і економіки", — коротко описала фон дер Ляєн ціль візиту.

За день до приїзду в Київ Урсула фон дер Ляєн виступала в Європарламенті зі щорічним зверненням "Про стан Союзу". Глава Єврокомісії впевнена в програші Росії у війні з Україною.

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн заявляла про надання підтримки Україні від Євросоюзу, Києву можуть виділити до 5 мільярдів євро. Ця сума доповнить попередні 10 мільярдів євро фінансової допомоги.

Глдава Єврокомісії обіцяла приєднати Україну до зони безплатного європейського роумінгу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії частина мобільних операторів ЄС дозволила українським біженцям не платити за мобільний зв'язок.