Глава Еврокомиссии прибыла в Киев на встречу с Зеленским и Шмыгалем: о чем будут говорить

Урсула фон дер Ляйен третий раз приезжает в Киев после начала полномасштабной войны Украины с Россией. Ее заметили на платформе Центрального железнодорожного вокзала, встречала гостя вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. О прибытии в столицу Украины она написала в Twitter.

В подтверждение визита фон дер Ляйен опубликовала фотографию, как она идет по платформе Центрального железнодорожного вокзала Киева возле поезда. Ее сопровождает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Отметим, что Урсула фон дер Ляйен в третий раз приезжает в Киев после начала полномасштабной войны Украины с Россией.

"Столько всего изменилось. Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. С Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем мы обсудим, как продолжать сближать наших людей и экономики", — кратко описала фон дер Ляйен цель визита.

За день до приезда в Киев Урсула фон дер Ляйен выступала в Европарламенте с ежегодным обращением "О состоянии Союза". Глава Еврокомиссии уверена в проигрыше России в войне с Украиной.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен заявляла о предоставлении поддержки Украине от Евросоюза, Киеву могут выделить до 5 миллиардов евро. Эта сумма дополнит предыдущие 10 миллиардов евро финансовой помощи.

Глдава Еврокомиссии обещала присоединить Украину к зоне бесплатного европейского роуминга. После начала полномасштабного вторжения России часть мобильных операторов ЕC разрешили украинским беженцам не платить за мобильную связь.