З Євросоюзу до України повернулося вже близько 5 млн біженців, – голова Єврокомісії (відео)

За словами Урсули фон дер Ляєн, українці прагнуть повернутися додому. Люди хочуть якнайшвидше розпочати відновлення своєї країни. Володимир Зеленський вважає, що громадяни повернуться, коли будуть гарантії безпеки.

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Близько 5 млн. українських біженців повернулися з країн Євросоюзу додому. Про це сьогодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

З початку повномасштабної війни з України, згідно зі статистикою ООН, виїхало понад 12,5 млн. українців, досі в інших країнах перебуває близько 7 млн. осіб.

"Ми хочемо допомогти нашим українським друзям, коли в цьому є потреба. Але ми також знаємо, що вони хочуть повернутися додому та відновлювати Україну, зробити з неї процвітаючу країну", — прокоментувала політикиня.

За її словами, Євросоюз намагається допомогти українському бізнесу в Україні, щоби громадяни знали, що вони можуть повернутися на батьківщину.

Володимир Зеленський зі свого боку сказав, що українцям не потрібна додаткова мотивація для того, щоб повернутися до своєї країни. Президент упевнений, що громадяни України самі хочуть приїхати додому.

"Питання лише в тому, щоб гарантувати їм безпеку і дати таку можливість [повернутися в Україну]. Питання складне і ось так за одну хвилину його не вирішити", — додав глава держави.

Зеленський наголосив, що одне з найголовніших питань — реконструкція освітньої інфраструктури. Громадяни України мають бути впевнені в тому, що коли вони повернуться, діти зможуть ходити до школи, дитячих садків, вишів та здобувати освіту.

[ + – ] Див. з 15:39.

Що ще сказала голова Єврокомісії у Києві

Серед іншого, Урсула фон дер Ляєн наголосила, що процес вступу України до Європейського Союзу триває.

"Я відзначаю рішучість, величезний успіх на цьому шляху. Ми підтримуватимемо вас як тільки можливо", — сказала європейський політик.

За її словами, Брюссель також сприятиме тому, щоб в Україні розвивався бізнес, його ставало більше і країна заробляла гроші.

"Це означає отримання безперешкодного доступу до єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу", — уточнила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також зазначила, що Євросоюз готовий виділити Україні 150 млн. євро для того, щоб забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом. Крім цього, буде ще 150 млн. євро для відновлення українських шкіл, які постраждали внаслідок російської військової агресії.

Нагадаємо, ЄС виділяє Україні 5 мільярдів євро. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ситуація в Україні потребує повної підтримки з боку Європейського Союзу.