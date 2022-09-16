Щоб почувалися як удома: у Польщі біженцям з України дадуть безплатні квартири

Отримати безплатне житло у Польщі українці зможуть не раніше, ніж за рік.

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Українські біженки з дітьми отримають безплатні квартири для тимчасового проживання у місті Замостя. Роботи з облаштування житла вже стартували, повідомляє видання Nashapolsha.pl.

Однак отримати безплатне житло у Польщі українці зможуть не раніше ніж за рік. Ініціативу підтримує фонд Євросоюзу, який виділив для цього майже 1 мільйон євро.

Безплатне житло у Польщі для біженців: скільки квартир роздадуть та хто їх отримає

Поки йдеться про 10 квартир, в яких зможуть жити до 40 осіб. Квартири облаштують у муніципальних приміщеннях, де раніше розташовувався центр медицини праці Замостя.

Соціальне житло у Польщі отримають біженки з дітьми. У будівлі обіцяють облаштувати дитячу ігрову кімнату, пральню із сушаркою, загальну кімнату, кабінети психолога, юриста та перекладача.

Житло для біженців у Польщі раніше планували облаштувати по всій країні. Так, польська влада хотіла забезпечити українців, які втекли від війни, недорогим соціальним житлом на найближчі п'ять-шість років. Недорога ціна житла пояснюється тим, що будинки з квартирами для біженців розташують за межами мегаполісів.

Раніше стало відомо, що з 2023 року українським біженцям у Німеччині збільшать розмір виплати допомоги: українці, які потребують фінансової допомоги, отримуватимуть приблизно на 50 євро більше.

Тим часом, згідно зі статистикою ООН, з 24 лютого 2022 року з України виїхало понад 12,5 млн українців, досі в інших країнах перебуває близько 7 млн осіб. Але, як заявила нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, близько 5 млн українських біженців повернулися з країн Євросоюзу додому.

Нагадаємо також, що ЄС виділяє Україні 5 мільярдів євро. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, так Європа хоче надати повну підтримку Україні у боротьбі за територіальну цілісність країни.