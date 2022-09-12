Виплати біженцям у Німеччині змінять: на яку суму тепер розраховувати українцям

Зміни з виплатами розпочнуться у січні наступного року.

Біженцям з України в Німеччині виплачуватимуть підвищену допомогу. Плануються, що з 2023 року українці, які потребують фінансової допомоги, отримуватимуть приблизно на 50 євро більше, повідомляє видання Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Згідно з проєктом федерального міністра праці Губертуса Гайля, з 1 січня 2023 року ставки виплат Hartz IV потрібно відкоригувати через інфляцію. Українські біженці, яким навесні 2022 року виплачували допомогу для пошуку житла, з 1 червня переведені в новий правовий статус. Вже влітку українці підпадали під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV, яку призначає центр зайнятості (Jobcenter). Відповідно, розмір допомоги по безробіттю для громадян Німеччини переглянуть і для громадян України, які мають статус тимчасового захисту.

Як зміняться виплати

Найбільше збільшення буде для самотніх дорослих або батьків-одинаків — їм додадуть 53 євро, а розмір виплат збільшиться до 502 євро (зараз 449 євро). В інших категорій соціально незахищених людей виплати зміняться так:

повнолітні громадяни — 451 євро (зараз 404 євро);

діти віком від 14 до 17 років — 420 євро (зараз 376 євро);

діти віком від 6 до 13 років — 348 євро (зараз 311 євро);

діти віком до 5 років — 318 євро (зараз 285 євро).

До Німеччини з 24 лютого 2022 року прибуло понад 1 мільйон біженців з України, з них 655 800 осіб набули статусу тимчасового захисту.

Нагадаємо, в Україні деяким біженцям виплачуватимуть фінансову допомогу в рамках програми Vidnova Ukraine. На фіндопомогу, зокрема, можуть розраховувати:

громадяни, які були змушені виїхати до іншої європейської країни після 22 лютого, але вирішили цієї осені повернутися до України;

українці, які планують далі створювати додану вартість у своєму секторі та ділитися досвідом, набутим за кордоном;

хто шукає підтримки у відновленні своєї діяльності чи переосмисленні того, чим хочуть займатися, повернувшись до України;

хто потребує нових партнерів та однодумців в Україні з досвідом вимушеної міграції.

Також Фокус писав, що у Польщі виплатять нову фінансову допомогу українським жінкам та дітям, які постраждали через вторгнення Росії до України. Фінансову підтримку нададуть дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну, і жінкам, яких звільнили з полону російських окупантів.