Біженкам з України дадуть гроші на бізнес у Польщі: що для цього потрібно
Підтримка у відкритті власної фірми в Польщі передбачає навчання, ваучер на купівлю обладнання на суму еквівалентну $4 тис.
Війна змусила наших громадян залишити власні будинки та виїхати за межі держави, щоб знайти безпечний притулок. До сусідньої Польщі поїхало понад два мільйони українців, а тепер у країні запрацювала програма для українок, які бажають розпочати свій власний бізнес. Про це повідомляє сайт програми Impact Ukrainian Business.
Що потрібно для участі у програмі
Взяти участь у програмі є шанс лише у жінок. І для цього потрібно:
- громадянство України;
- жити у Польщі до кінця дії програми;
- мати індивідуальний номер PESEL та повну дієздатність.
Підтримка у відкритті власної фірми у Польщі передбачає:
- навчання;
- ваучер на купівлю обладнання на суму, еквівалентну $4 тис;
- 41 годину індивідуальних консультацій, у тому числі юридичних;
- підтримку протягом 12 місяців у веденні бухгалтерського обліку та 50 годин підтримки протягом року у просуванні нового бізнесу.
Для участі у програмі буде відібрано не більше 80 українок. Список опублікують до 15 листопада 2022 року.
Як подати заявку
Для реєстрації в програмі потрібно завантажити форму анкети та заповнити її. Готову анкету надіслати на електронну пошту [email protected] у форматі pdf, або doc/docx, або odt. У листі необхідно вписати "Аплікаційна форма" (Wniosek aplikacyjny). Заявка заповнюється польською, українською чи російською мовами.
В анкеті, для початку, зазначаються особисті відомості:
- ім'я та прізвище;
- дата народження;
- дані паспорту;
- ідентифікаційний код PESEL
Також необхідно повідомити про своє місце проживання у Польщі та написати контактні дані (номер телефону, e-mail).
Є й другий етап анкети, в якому потрібно розповісти про свою ідею для бізнесу з такою інформацією:
- предмет господарської діяльності (зокрема, що це буде за діяльність, сектор/галузь);
- опис продукту, послуги, вид товару, який продаватиметься, форма продажу, приблизна ціна;
- плани залучення клієнтів (як інформація потрапить до клієнта, форми реклами/просування, побудова відносин із клієнтами, планові витрати на просування);
- хто буде клієнтом (наприклад, фізичні особи, установи, підприємства);
- хто може бути головним конкурентом на ринку (2-3 потенційні конкуренти, а також конкурентна перевага пропозиції);
- масштаб діяльності (місцевий, регіональний, національний чи міжнародний);
- місце виконання діяльності (конкретний населений пункт чи онлайн), як розташування фірми впливає її діяльність;
- наявність ресурсів для запуску бізнесу (обладнання, приміщення, засоби);
- проблеми, які можуть виникнути (наприклад, відсутність клієнтів, брак коштів, сезонність, аварії тощо), опис того, як можна уникнути ризиків.
Раніше Фокус розповідав, що українським біженцям у Польщі видадуть безкоштовні квартири у Замості. Ініціативу підтримує фонд Євросоюзу, який виділив для цього майже 1 мільйон євро.
Тим часом в Україні кілька міст отримають гранти від Євросоюзу для модернізації адміністративних будівель. Їх переформатують під житло для вимушених переселенців. Пілотним містом проєкту стане Львів.