BlaBlaCar вводит комиссию за поездки в Украине: как подорожают путешествия

Пока что новая система онлайн-бронирований будет работать только на маршрутах более 700 км

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Cервис BlaBlaCar будет брать комиссию за поездки по Украине. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Сообщается, пассажиры будут платить компании около 10% стоимости путешествия.

"Сумма сервисного сбора будет зависеть от цены, которую водитель установил за свою поездку", — рассказали журналистам в пресс-службе BlaBlaCar.

Например, поездка на авто из Киева в Варшаву обойдется пассажирам в 1,6 тыс грн, а комиссия составит 165 грн от стоимости самой поездки.

Сервисный сбор будет оплачиваться онлайн при бронировании поездки. При этом стоимость поездки оплачивается наличными водителю после приезда в конечный пункт путешествия.

Пока что новая система онлайн-бронирований будет работать только на маршрутах более 700 км, а в течение следующих нескольких месяцев она будет внедрена для всех поездок на платформе.

Отметим, что на платформе BlaBlaCar зарегистрировано более 9 миллионов украинцев.

Напомним, "Укрзализныця" разрешила пассажирам оформлять онлайн перевозку авто на поезде. Сделать заявку на бронирование места для машины в поезде теперь можно на сервисном портале компании. Там же автоматически подсчитывается стоимость услуги.

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