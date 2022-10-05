BlaBlaCar запроваджує комісію за поїздки в Україні: як подорожчають подорожі

Поки нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км.

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Сервіс BlaBlaCar братиме комісію за поїздки в Україні. Про це пише видання РБК-Україна.

Повідомляється, що пасажири платитимуть компанії близько 10% вартості подорожі.

"Сума сервісного збору залежатиме від ціни, яку водій встановив за свою поїздку", — розповіли журналістам у пресслужбі BlaBlaCar.

Наприклад, поїздка на авто з Києва до Варшави коштуватиме пасажирам 1,6 тис. грн, а комісія становитиме 165 грн від вартості самої поїздки.

Сервісний збір оплачуватиметься онлайн під час бронювання поїздки. Водночас вартість поїздки оплачується готівкою водію після приїзду до кінцевого пункту подорожі.

Поки нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км, а протягом наступних кількох місяців її впровадять для всіх поїздок на платформі.

Зазначимо, що на платформі BlaBlaCar зареєстровано понад 9 мільйонів українців.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" дозволила пасажирам оформляти онлайн перевезення авто потягом. Зробити заявку на бронювання місця для машини потягом тепер можна на сервісному порталі компанії. Там само автоматично підраховується вартість послуги.

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