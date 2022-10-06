Санкции против России: Шмыгаль рассказал, какие меры остановят войну

В украинском правительстве считают, что России станет невыгодно воевать с Украиной, если Запад полностью отключит банки страны-агрессора от системы SWIFT, введет тотальное энергетическое эмбарго и перестанет выдавать россиянам визы.

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Остановить войну в Украине и нанести весомый удар по военной машине России сможет только полная изоляция РФ от внешнего мира. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина ждет дальнейших шагов от западных стран в вопросе введения санкций против Кремля.

"Необходимо полное отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, введение полного энергетического эмбарго, запрещение входа судов под флагами стран-членов ЕС в российские морские порты, а также прекращение выдачи виз для российских граждан", – сказано в сообщении Дениса Шмыгаля.

Глава Кабмина также отметил, что чем быстрее Евросоюз и страны G7 введут такие запреты и санкции против России, тем быстрее удастся завершить эту войну.

Напомним, 6 октября 2022 года совет Евросоюза утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на аннексию Россией части оккупированных украинских областей.

Новый пакет вводит новые запреты на импорт из ЕС на сумму 7 млрд евро, чтобы ограничить доходы России, а также ограничения на экспорт. Это еще больше лишит военно-промышленный комплекс России ключевых компонентов и технологий, и нанесет удар по экономику страны-агрессора. Также решение ЕС открывает процесс реализации соглашения стран G7 о нефтяном эмбарго.

Стоит отметить, что Россия в ответ на возможное ограничение цен на нефть со стороны Евросоюза, грозится сократить добычу черного золота на 3 млн баррелей в сутки. Как сообщает издание Bloomberg, о такой возможности уже заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Такое решение приведет к росту цен на нефть на рынке.