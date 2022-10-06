Санкції проти Росії: Шмигаль розповів, які заходи зупинять війну

В українському уряді вважають, що Росії невигідно воювати з Україною, якщо Захід повністю відключить банки країни-агресора від системи SWIFT, запровадить тотальне енергетичне ембарго і перестане видавати росіянам візи.

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Зупинити війну в Україні та завдати вагомого удару по воєнній машині Росії зможе лише повна ізоляція РФ від зовнішнього світу. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна чекає на подальші кроки від західних країн у питанні введення санкцій проти Кремля.

"Необхідне повне відключення всіх російських та білоруських банків від SWIFT, запровадження повного енергетичного ембарго, заборона входу суден під прапорами країн-членів ЄС до російських морських портів, а також припинення видачі віз для російських громадян", — йдеться у повідомленні Дениса Шмигаля.

Глава Кабміну також зазначив, що чим швидше Євросоюз і країни G7 запровадять такі заборони та санкції проти Росії, тим швидше вдасться завершити цю війну.

Нагадаємо, 6 жовтня 2022 року рада Євросоюзу ухвалила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на анексію Росією частини окупованих українських областей.

Новий пакет запроваджує нові заборони на імпорт із ЄС на суму 7 млрд євро, щоб обмежити доходи Росії, а також обмеження на експорт. Це ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Росії ключових компонентів і технологій і завдасть удару по економіку країни-агресора. Також рішення ЄС відкриває процес реалізації угоди країн G7 щодо нафтового ембарго.

Варто зазначити, що Росія у відповідь на можливе обмеження цін на нафту з боку Євросоюзу погрожує скоротити видобуток чорного золота на 3 млн барелів на добу. Як повідомляє видання Bloomberg, про таку можливість вже заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак. Таке рішення спричинить зростання цін на нафту на ринку.