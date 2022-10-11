Обмен валют в Литве: для украинцев ввели новые правила
Обменивать деньги могут украинцы с официальным статусом беженца в Литве.
Šiaulių bankas с 10 октября 2022 года предоставит украинцам в Литве услугу по обмену наличной гривны на евро. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Воспользоваться услугой смогут граждане Украины с официальным статусом беженца. Один клиент может обменять до 10 тысяч грн. Принимают только купюры от 100 до 1000 гривен.
Как совершить обмен?
Получить злотые вместо гривен можно в нескольких отделениях Šiaulių bankas в крупнейших городах Литвы:
- Вильнюс
- Каунас
- Шяуляй
- Клайпеда.
В обмен не принимают поврежденные банкноты – чрезмерно потертые, грязные, порванные, сшитые, влажные и т.д.
Напомним, в Грузии украинским беженцам с октября 2022 года будут выплачивать по 235 лари (3,1 тыс.грн) ежемесячно до марта следующего года. Денежные выплаты получат 2,4 тыс человек, ранее не получавших никакой финпомощи после приезда в Грузию.
Также Фокус сообщал, что украинских переселенцев в Польше могут обязать оплачивать предоставленное государством жилье. Речь идет об украинцах, которые приезжали в Польшу с 24 февраля 2022 года и поселились в общежитиях или гостиницах. По информации польских журналистов, в таком жилье проживают 80 тысяч украинских беженцев.