Обмен валют в Литве: для украинцев ввели новые правила

Обменивать деньги могут украинцы с официальным статусом беженца в Литве.

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Šiaulių bankas с 10 октября 2022 года предоставит украинцам в Литве услугу по обмену наличной гривны на евро. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Воспользоваться услугой смогут граждане Украины с официальным статусом беженца. Один клиент может обменять до 10 тысяч грн. Принимают только купюры от 100 до 1000 гривен.

Как совершить обмен?

Получить злотые вместо гривен можно в нескольких отделениях Šiaulių bankas в крупнейших городах Литвы:

Вильнюс

Каунас

Шяуляй

Клайпеда.

В обмен не принимают поврежденные банкноты – чрезмерно потертые, грязные, порванные, сшитые, влажные и т.д.

Напомним, в Грузии украинским беженцам с октября 2022 года будут выплачивать по 235 лари (3,1 тыс.грн) ежемесячно до марта следующего года. Денежные выплаты получат 2,4 тыс человек, ранее не получавших никакой финпомощи после приезда в Грузию.

Также Фокус сообщал, что украинских переселенцев в Польше могут обязать оплачивать предоставленное государством жилье. Речь идет об украинцах, которые приезжали в Польшу с 24 февраля 2022 года и поселились в общежитиях или гостиницах. По информации польских журналистов, в таком жилье проживают 80 тысяч украинских беженцев.