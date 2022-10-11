Обмін валют у Литві: для українців запровадили нові правила

Обмінювати гроші можуть українці з офіційним статусом біженця у Литві.

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Šiaulių bankas із 10 жовтня 2022 надасть українцям у Литві послугу з обміну готівкової гривні на євро. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Скористатися послугою зможуть громадяни України з офіційним статусом біженця. Один клієнт може обміняти до 10 тисяч гривень. Приймають лише купюри від 100 до 1 000 гривень.

Як здійснити обмін?

Отримати євро замість гривень можна у кількох відділеннях Šiaulių bankas у найбільших містах Литви:

Вільнюс;

Каунас;

Шяуляй;

Клайпеда.

В обмін не приймають пошкоджені банкноти — надміру потерті, брудні, порвані, пошиті, вологі тощо.

Нагадаємо, у Грузії українським біженцям із жовтня 2022 року виплачуватимуть по 235 ларі (3,1 тис. грн) щомісяця до березня наступного року. Грошові виплати отримають 2,4 тис осіб, які раніше не отримували жодної фіндопомоги після приїзду в Грузію.

Також Фокус повідомляв, що українських переселенців у Польщі можуть зобов'язати оплачувати надане державою житло. Йдеться про українців, які приїжджали в Польщу з 24 лютого 2022 року й оселилися у гуртожитках чи готелях. За інформацією польських журналістів, у такому житлі проживає 80 тисяч українських біженців.