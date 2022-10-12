В Украине пересчитали стоимость автогаза: что происходит с ценами

После перерасчета цены оказалось, что на АЗС как минимум шести сетей автогаз стоит дороже 27 грн/л.

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Цены на топливо в Украине незначительно подорожали на этой неделе. Так, стоимость автогаза с 10 по 11 октября на АЗС стала больше на 7 копеек — 26,59 грн/литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Дороже всего автогаз купить в сети ZOG – 27,9 грн/л (подорожание составило 40 копеек). Отмечается, что дороже 27 грн/л автогаз стоит на АЗС еще 5 сетей:

BVS – 27,79 грн/л (цена осталась прежней);

Автотранс – 27,78 грн/л (цена осталась прежней);

Нефтек – 27,49 грн/л (+50 коп.);

ОККО – 27,07 грн/л (цена осталась прежней);

WOG – 27,03 грн/л (цена осталась прежней).

Дешевле автогаз продают на заправках Укрнафты – 25,72 грн/л (+14 коп.). Кроме того, не переплачивать за этот вид топлива можно на таких АЗС:

Авиас – 25,93 грн/л (автогаз подорожал на 13 коп.);

Chipo – 26,2 грн/л (цена осталась прежней);

Motto – 26,24 грн/л (цена осталась прежней);

UPG – 26,29 грн/л (автогаз подорожал на 11 коп.).

[ + – ] В Украине подорожал автогаз Фото: enkorr.ua

Напомним, после массированных ракетных обстрелов по всей территории Украины наблюдаются очереди на АЗС. Водители ринулись заправлять свои авто, опасаясь перебоев с топливом.

Но дефицит топлива Украине в ближайшее время не грозит – эксперты едины во мнении. Ажиотаж на АЗС спровоцирован паникой. В частности, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что топливный рынок Украины функционирует нормально – запасов хватает и идут новые поставки.

А глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус назвал причиной очередей эмоциональное восприятие ситуации с обстрелами.

[ + – ] Цены на топливо: комментарий Андрея Геруса.

Ранее Фокус сообщал, что украинцев попросили снизить энергопотребление во время пиковых нагрузок — с 17:00 до 22:00.