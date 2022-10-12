В Україні перерахували вартість автогазу: що відбувається з цінами
Після перерахунку ціни виявилося, що на АЗС як мінімум шести мереж автогаз коштує дорожче за 27 грн/л.
Ціни на пальне в Україні трохи подорожчали цього тижня. Так, вартість автогазу з 10 по 11 жовтня на АЗС побільшала на 7 копійок — 26,59 грн/літр. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.
Найдорожче автогаз купити в мережі ZOG — 27,9 грн/л (подорожчання становило 40 копійок). Зазначається, що дорожче за 27 грн/л автогаз коштує на АЗС ще 5 мереж:
- BVS — 27,79 грн/л (ціна залишилася незмінною);
- "Автотранс" — 27,78 грн/л (ціна залишилася незмінною);
- "Нафтек" — 27,49 грн/л (+50 коп.);
- ОККО — 27,07 грн/л (ціна залишилася незмінною);
- WOG — 27,03 грн/л (ціна залишилася незмінною).
Дешевше автогаз продають на заправках "Укрнафти" — 25,72 грн/л (+14 коп.). Крім того, не переплачувати за цей вид палива можна на таких АЗС:
- "Авіас" — 25,93 грн/л (автогаз подорожчав на 13 коп.);
- Chipo — 26,2 грн/л (ціна залишилася незмінною);
- Motto — 26,24 грн/л (ціна залишилася незмінною);
- UPG — 26,29 грн/л (автогаз подорожчав на 11 коп.).
Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу по всій території України спостерігаються черги на АЗС. Водії кинулися заправляти свої авто, побоюючись перебоїв із паливом.
Але дефіцит палива Україні найближчим часом не загрожує — експерти єдині на думці. Ажіотаж на АЗС спровокований панікою. Зокрема, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що паливний ринок України функціонує нормально — запасів вистачає, і йдуть нові постачання.
А голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус назвав причиною черг емоційне сприйняття ситуації з обстрілами.
Раніше Фокус повідомляв, що українців попросили знизити енергоспоживання під час пікових навантажень — із 17:00 до 22:00.