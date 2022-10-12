В Україні перерахували вартість автогазу: що відбувається з цінами

Після перерахунку ціни виявилося, що на АЗС як мінімум шести мереж автогаз коштує дорожче за 27 грн/л.

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Ціни на пальне в Україні трохи подорожчали цього тижня. Так, вартість автогазу з 10 по 11 жовтня на АЗС побільшала на 7 копійок — 26,59 грн/літр. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Найдорожче автогаз купити в мережі ZOG — 27,9 грн/л (подорожчання становило 40 копійок). Зазначається, що дорожче за 27 грн/л автогаз коштує на АЗС ще 5 мереж:

BVS — 27,79 грн/л (ціна залишилася незмінною);

"Автотранс" — 27,78 грн/л (ціна залишилася незмінною);

"Нафтек" — 27,49 грн/л (+50 коп.);

ОККО — 27,07 грн/л (ціна залишилася незмінною);

WOG — 27,03 грн/л (ціна залишилася незмінною).

Дешевше автогаз продають на заправках "Укрнафти" — 25,72 грн/л (+14 коп.). Крім того, не переплачувати за цей вид палива можна на таких АЗС:

"Авіас" — 25,93 грн/л (автогаз подорожчав на 13 коп.);

Chipo — 26,2 грн/л (ціна залишилася незмінною);

Motto — 26,24 грн/л (ціна залишилася незмінною);

UPG — 26,29 грн/л (автогаз подорожчав на 11 коп.).

[ + – ] В Україні подорожчав автогаз Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу по всій території України спостерігаються черги на АЗС. Водії кинулися заправляти свої авто, побоюючись перебоїв із паливом.

Але дефіцит палива Україні найближчим часом не загрожує — експерти єдині на думці. Ажіотаж на АЗС спровокований панікою. Зокрема, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що паливний ринок України функціонує нормально — запасів вистачає, і йдуть нові постачання.

А голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус назвав причиною черг емоційне сприйняття ситуації з обстрілами.

[ + – ] Ціни на пальне: коментар Андрія Геруса

Раніше Фокус повідомляв, що українців попросили знизити енергоспоживання під час пікових навантажень — із 17:00 до 22:00.